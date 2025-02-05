Канониры растеряли порох. Ньюкасл одолел Арсенал на пути в финал Кубка лиги
Оба полуфинальных матча завершились со счетом 2:0 в пользу сорок
Вечером 5 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» играли в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь ответный матч оставался в резерве у канониров.
На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для хозяев поля, а на 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок.
Ньюкасл обыграл Арсенал во второй раз со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка лиги.
Второй финалист будет определен 6 февраля в противостоянии между Ливерпулем и Тоттенхэмом (0:1 в первой игре).
Кубок английской лиги. 1/2 финала
Ответный матч, 5 февраля
Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (первая игра – 2:0)
Гол: Джейкоб Мерфи, 19, Энтони Гордон, 52
Ньюкасл: Дубравка, Холл, Триппьер, Берн, Ботман (Крафт, 80), Шер, Тонали (Лонгстафф, 87), Бруно Гимараеш (Майли, 90+1), Мерфи (Уиллок, 80), Гордон, Исак (Уилсон, 87).
Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Тимбер (Калафьори, 78), Льюис-Скелли, Райс, Партей (Жоржиньо, 78), Эдегор (Стерлинг, 61), Троссард (Мерино, 61), Хавертц, Мартинелли (Нванери, 37).
Предупреждения: Бруно Гимараеш, 47, Шер, 90+2 – Хаверц, 42, Салиба, 44, Стерлинг, 83.
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