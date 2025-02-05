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Кубок Английской лиги
Проходит дальше Ньюкасл
05.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 0
Арсенал
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Англия
05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:23
285
3

Канониры растеряли порох. Ньюкасл одолел Арсенал на пути в финал Кубка лиги

Оба полуфинальных матча завершились со счетом 2:0 в пользу сорок

05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:23
285
3
Канониры растеряли порох. Ньюкасл одолел Арсенал на пути в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играли в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь ответный матч оставался в резерве у канониров.

На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для хозяев поля, а на 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок.

Ньюкасл обыграл Арсенал во второй раз со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка лиги.

Второй финалист будет определен 6 февраля в противостоянии между Ливерпулем и Тоттенхэмом (0:1 в первой игре).

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч, 5 февраля

Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (первая игра – 2:0)

Гол: Джейкоб Мерфи, 19, Энтони Гордон, 52

Ньюкасл: Дубравка, Холл, Триппьер, Берн, Ботман (Крафт, 80), Шер, Тонали (Лонгстафф, 87), Бруно Гимараеш (Майли, 90+1), Мерфи (Уиллок, 80), Гордон, Исак (Уилсон, 87).

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Тимбер (Калафьори, 78), Льюис-Скелли, Райс, Партей (Жоржиньо, 78), Эдегор (Стерлинг, 61), Троссард (Мерино, 61), Хавертц, Мартинелли (Нванери, 37).

Предупреждения: Бруно Гимараеш, 47, Шер, 90+2 – Хаверц, 42, Салиба, 44, Стерлинг, 83.

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Общий счет в трех матчах с Ньюкаслом - 5:0. Арсенал не смог за 6 таймов забить даже один гол. Эдди Хау нашел ключик от Арсенала.
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0
Saar
Ні кубок, ні чемпіонат...... Хотьби за Кубок боролись, так ні ж!
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0
TolsTIyELF
Артера клоун. Не треба було гнобити Занченко.
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-1
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