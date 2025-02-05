5 февраля на «Сент-Джеймс Парк» пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда добивалась немалых успехов при Эдди Хау. Она в 2023-м году смогла потеснить уже привычных грандов и финишировали 4-ми. Таким образом, получилось вернуться в Лигу чемпионов, правда, с неудачным результатом в виде последнего места в группе и откатом на 7-ю позицию в АПЛ. Но также сороки и в Кубке Лиги были неплохи: сыграли в финале в позапрошлом сезоне и с боем уступили в 1/2 год назад. Сейчас черно-белые пытаются достигать успеха на обоих направлениях. Они ведут борьбу за 4-ю позицию в Премьер-Лиге. Но в последних трех турах обыграли только Саутгемптон, проиграв и Борнмуту, и Фулхэму. В Кубе Лиги при этом получилось пройти Ноттингем Форест, Челси, Брентфорд, более того, в первом полуфинале выиграно 2:0 в Лондоне.

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Арсенал

Клуб сумел при Артете вернуться в число английских футбольных лидеров. Именно Микель стал главным оппонентом для своего учителя и друга, Гвардиолу. Но даже в прошлом сезоне уступили, пусть и всего в пару очков, горожанам. Сейчас, казалось бы, спад Манчестер Сити открывает долгожданный путь к трофею, но сейчас в АПЛ есть не менее уверенное доминирование уже другого гранда - Ливерпуля. Более того, постоянные осечки канониров ставят под вопрос уже привычное 2-е место в таблице. А чего стоил вылет от нынешнего Манчестер Юнайтед в кубке, с которым долго играли в большинстве! Впрочем, в Лиге чемпионов англичане неплохи. В прошлом туре с Сити получилось устроить знаковый разгром 5:1. После этого нужно пытаться отыграться с 0:2, причем в Ньюкасле!

Статистика личных встреч

Три из четырех последних поединков выиграли сороки. Но были и 4:0 в пользу канониров

Прогноз

Букмекерские конторы видят гостей победителем, но им мало минимально выиграть - и они обязаны как минимум попробовать. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,85)