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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
05.02.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 февраля 2025, 20:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:09
67
0

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля ответный матч полуфинала Кубка английской лиги

04 февраля 2025, 20:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:09
67
0
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в Лондоне «Ньюкасл» одолел «канониров» со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Арсенал.
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Трансляция матча В эфире

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Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Зинченко смотреть онлайн Ньюкасл - Арсенал Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Олийнык
Дмитрий Олийнык Sport.ua
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