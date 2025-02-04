Англия04 февраля 2025, 20:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:09
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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля ответный матч полуфинала Кубка английской лиги
04 февраля 2025, 20:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 20:09
67
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В среду, 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в Лондоне «Ньюкасл» одолел «канониров» со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Арсенал.Смотреть трансляцию
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