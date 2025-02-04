В среду, 5 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в Лондоне «Ньюкасл» одолел «канониров» со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция