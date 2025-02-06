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Кубок Английской лиги
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05.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 0
Арсенал
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Англия
06 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:41
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АРТЕТА: «Арсенал нанес 24 удара. Было много моментов, но забить не сумели»

Коуч канониров прокомментировал поражение в матче Кубка лиги с Ньюкаслом

06 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:41
140
1
АРТЕТА: «Арсенал нанес 24 удара. Было много моментов, но забить не сумели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер Арсенала Микель Артета на пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка английской лиги против Ньюкасла (0:2) рассказал:

«Я очень разочарован тем, что нам не удалось выйти в финал на Уэмбли, и тем, как это произошло. У нас было много надежд и веры в то, что сможем создать необходимый импульс в игре, чтобы остаться в борьбе за финал.

В первом тайме у нас было два момента, когда, если бы мы забили, все могло бы сложиться иначе. Но мяч полетел в другую сторону, и соперники отличились первыми. После этого все стало гораздо сложнее. Нам нужен был гол в тот момент, но мы не сумели создать еще одну реальную возможность.

Мы так и не забили, чтобы дать себе веру и создать интригу в игре. Понемногу матч начал ускользать из наших рук, а после второго пропущенного гола стало действительно тяжело.

Соперник был намного эффективнее в нашей и своей штрафной площадке. Дома они реализовали два из трех своих голевых моментов. Мы же за два матча нанесли 24 удара, создали много моментов, но не смогли забить ни одного гола – это о многом говорит.

Сейчас мы действительно расстроены, потому что очень хотели вывести клуб в финал на Уэмбли. Мы отдали этому много сил, но, к сожалению, не сумели добиться результата. Нам нужно сначала переварить это поражение, ведь оно болезненное, а уже на следующий день начнем перезагрузку».

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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