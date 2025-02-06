Ньюкасл – Арсенал – 2:0. Сороки полетели в финал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Кубка английской лиги
Вечером 5 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» играли в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь ответный матч оставался в резерве у канониров.
На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для хозяев поля, а на 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок.
Ньюкасл обыграл Арсенал во второй раз со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка лиги.
Кубок английской лиги. 1/2 финала
Ответный матч, 5 февраля
Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (первая игра – 2:0)
Гол: Джейкоб Мерфи, 19, Энтони Гордон, 52
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Джейкоб Мерфи, 19 мин
ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин
События матча
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