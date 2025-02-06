Вечером 5 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играли в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь ответный матч оставался в резерве у канониров.

На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для хозяев поля, а на 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок.

Ньюкасл обыграл Арсенал во второй раз со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка лиги.

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч, 5 февраля

Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (первая игра – 2:0)

Гол: Джейкоб Мерфи, 19, Энтони Гордон, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Джейкоб Мерфи, 19 мин

ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин