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05.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 0
Арсенал
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Англия
06 февраля 2025, 00:15 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:22
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0

Ньюкасл – Арсенал – 2:0. Сороки полетели в финал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Кубка английской лиги

06 февраля 2025, 00:15 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:22
322
0
Ньюкасл – Арсенал – 2:0. Сороки полетели в финал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играли в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь ответный матч оставался в резерве у канониров.

На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для хозяев поля, а на 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок.

Ньюкасл обыграл Арсенал во второй раз со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка лиги.

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч, 5 февраля

Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (первая игра – 2:0)

Гол: Джейкоб Мерфи, 19, Энтони Гордон, 52

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Джейкоб Мерфи, 19 мин

ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ньюкасл - Арсенал Джейкоб Мерфи Энтони Гордон Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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