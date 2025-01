Именитый полузащитник для Цыганкова. Жирона близка к трансферу бразильца

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может стать игроком «Жироны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб приближается к трансферу 28-елтнего футболиста, которым также интересуется «Сантос». В «Жироне» уверены, что в ближайшее время закроют сделку.

Артур присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года за 72 миллиона евро.

В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что 70-миллионный провал «Ювентуса» может сменить клуб.

