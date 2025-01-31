Именитый полузащитник для Цыганкова. Жирона близка к трансферу бразильца
Артур Мело может стать игроком испанского клуба
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может стать игроком «Жироны», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, испанский клуб приближается к трансферу 28-елтнего футболиста, которым также интересуется «Сантос». В «Жироне» уверены, что в ближайшее время закроют сделку.
Артур присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года за 72 миллиона евро.
В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.
Ранее сообщалось о том, что 70-миллионный провал «Ювентуса» может сменить клуб.
🔴⚪️🇧🇷 Girona have definitely advanced on Arthur Melo deal as revealed yesterday, ahead of Santos now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025
Club convinced to get the deal done soon. pic.twitter.com/4xb0lcBP1O
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