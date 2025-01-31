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  4. Именитый полузащитник для Цыганкова. Жирона близка к трансферу бразильца
Испания
31 января 2025, 10:11 |
194
0

Именитый полузащитник для Цыганкова. Жирона близка к трансферу бразильца

Артур Мело может стать игроком испанского клуба

31 января 2025, 10:11 |
194
0
Именитый полузащитник для Цыганкова. Жирона близка к трансферу бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может стать игроком «Жироны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб приближается к трансферу 28-елтнего футболиста, которым также интересуется «Сантос». В «Жироне» уверены, что в ближайшее время закроют сделку.

Артур присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года за 72 миллиона евро.

В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что 70-миллионный провал «Ювентуса» может сменить клуб.

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Артур Мело Жирона Сантос Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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