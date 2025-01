Переговоры идут. 70-миллионный провал Ювентуса может сменить клуб

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур может стать игроком «Сантоса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ведут переговоры по переходу 28-летнего футболиста. Формат сделки: аренда с правом выкупа.

Артур присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года за 72 миллиона евро, с того момента был арендован «Ливерпулем» и «Фиорентиной», в этом году на поле вообще не появлялся.

Ранее сообщалось о том, что бразильский экс-защитник «Ювентуса» вернулся на родину.

