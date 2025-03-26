Бразильский легионер Вереса пропустит матч з Ингульцом. Что случилось?
В составе делегации клуба из Ровно отсутствует Луан Кампос
22-й тур в чемпионате Украины откроется 28 марта противостоянием «Ингульца» и «Вереса» в Кривом Роге.
Как стало известно Sport.ua, в составе делегации «Вереса», которая отправилась на поединок, отсутствует один из лидеров команды – бразильский полузащитник Луан Кампос.
В матче предыдущего тура – с «Полесьем» – бразильский легионер был заменен в начале второго тайма. Не исключено, что ему не удалось избежать повреждения.
В текущем сезоне УПЛ Луан Кампос провел 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча.
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