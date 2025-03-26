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  4. Бразильский легионер Вереса пропустит матч з Ингульцом. Что случилось?
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 22:59 | Обновлено 26 марта 2025, 23:08
66
1

Бразильский легионер Вереса пропустит матч з Ингульцом. Что случилось?

В составе делегации клуба из Ровно отсутствует Луан Кампос

26 марта 2025, 22:59 | Обновлено 26 марта 2025, 23:08
66
1
Бразильский легионер Вереса пропустит матч з Ингульцом. Что случилось?
ФК Верес. Луан Кампос

22-й тур в чемпионате Украины откроется 28 марта противостоянием «Ингульца» и «Вереса» в Кривом Роге.

Как стало известно Sport.ua, в составе делегации «Вереса», которая отправилась на поединок, отсутствует один из лидеров команды – бразильский полузащитник Луан Кампос.

В матче предыдущего тура – ​​с «Полесьем» – бразильский легионер был заменен в начале второго тайма. Не исключено, что ему не удалось избежать повреждения.

В текущем сезоне УПЛ Луан Кампос провел 19 поединков и записал в свой актив 4 забитых мяча.

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Ингулец - Верес Верес Ровно Ингулец инсайд травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Луан Кампос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Dysear
Дивлячись з статистики не велика втрата, думаю Верес і без нього впорається
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