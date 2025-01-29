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Бразилия
29 января 2025, 20:45 | Обновлено 29 января 2025, 20:55
541
0

ОФИЦИАЛЬНО. Данило нашел себе новый клуб после Ювентуса

Бразильский защитник вернулся на родину

29 января 2025, 20:45 | Обновлено 29 января 2025, 20:55
541
0
ОФИЦИАЛЬНО. Данило нашел себе новый клуб после Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

33-летний бразильский защитник Данило стал игроком «Фламенго».

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Данило начинал карьеру в бразильском клубе «Америка Минейро», после чего перешел в «Сантос». Игрок также выступал за «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сіті».

Последним клубом бразильского защитника был итальянский «Ювентус», где он играл с 2019 по 2025 год. За туринцев Данило провел 156 матчей и забил 8 голов.

Ранее стало известно, что защитник достиг договоренности о расторжении контракта с «Ювентусом».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Фламенго
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