ОФИЦИАЛЬНО. Данило нашел себе новый клуб после Ювентуса

33-летний бразильский защитник Данило стал игроком «Фламенго».

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Данило начинал карьеру в бразильском клубе «Америка Минейро», после чего перешел в «Сантос». Игрок также выступал за «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сіті».

Последним клубом бразильского защитника был итальянский «Ювентус», где он играл с 2019 по 2025 год. За туринцев Данило провел 156 матчей и забил 8 голов.

Ранее стало известно, что защитник достиг договоренности о расторжении контракта с «Ювентусом».