Бразилия29 января 2025, 20:45 | Обновлено 29 января 2025, 20:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Данило нашел себе новый клуб после Ювентуса
Бразильский защитник вернулся на родину
29 января 2025, 20:45 | Обновлено 29 января 2025, 20:55
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33-летний бразильский защитник Данило стал игроком «Фламенго».
Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Данило начинал карьеру в бразильском клубе «Америка Минейро», после чего перешел в «Сантос». Игрок также выступал за «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сіті».
Последним клубом бразильского защитника был итальянский «Ювентус», где он играл с 2019 по 2025 год. За туринцев Данило провел 156 матчей и забил 8 голов.
Ранее стало известно, что защитник достиг договоренности о расторжении контракта с «Ювентусом».
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