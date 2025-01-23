Лига Европы23 января 2025, 19:57 | Обновлено 23 января 2025, 20:02
871
0
АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 7-го тура Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени
23 января 2025, 19:57 | Обновлено 23 января 2025, 20:02
871
0
В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».
Команды играют на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе
Лига Европы. 7-й тур
АЗ Алкмаар – Рома – 0:0 (обновляется)
Голы:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 января 2025, 22:59 1
Именитый промоутер выделил японца Наою Иноуэ
Футбол | 23 января 2025, 20:08 0
Эрвин Омич может стать игроком украинского клуба
Футбол | 23.01.2025, 18:55
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Футбол | 23.01.2025, 16:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 07:43 4
21.01.2025, 23:59 61
22.01.2025, 09:04 4
22.01.2025, 07:48 12
22.01.2025, 08:24 8
22.01.2025, 15:45 9
22.01.2025, 05:37 2
22.01.2025, 06:23 1