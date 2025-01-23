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Лига Европы
23 января 2025, 19:57 | Обновлено 23 января 2025, 20:02
871
0

АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 7-го тура Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени

23 января 2025, 19:57 | Обновлено 23 января 2025, 20:02
871
0
АЗ Алкмаар – Рома. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играют на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч в стартовом составе

Лига Европы. 7-й тур

АЗ Алкмаар – Рома – 0:0 (обновляется)

Голы:

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Рома Рим АЗ Алкмаар видео голов и обзор Лига Европы Артем Довбик
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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