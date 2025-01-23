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  4. Беллингем сравнялся с Месси по количеству голевых действий в ЛЧ до 22 лет
Лига чемпионов
23 января 2025, 16:43 | Обновлено 23 января 2025, 17:21
243
0

Беллингем сравнялся с Месси по количеству голевых действий в ЛЧ до 22 лет

Выше в списке только нападающие «Манчестер Сити» Холанд и мадридского «Реала» Мбаппе

23 января 2025, 16:43 | Обновлено 23 января 2025, 17:21
243
0
Беллингем сравнялся с Месси по количеству голевых действий в ЛЧ до 22 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу «сливочных» (5:1). Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Джуд Беллингем в матче против австрийского клуба отдал две результативные передачи и сравнялся с легендой футбола Лионелем Месси по количеству результативных действий в ЛЧ до 22 лет (Беллингем: 11 Г + 13 А; Месси: 17 Г + 7 А). Выше по данному показателю располагаются лишь Эрлинг Холанд (26) и Килиан Мбаппе (37).

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Джуд провел 7 матчей, забил гол и отдал 3 ассиста. Мадридский «Реал» находится на 16-м месте в турнирной таблице.

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Джуд Беллингем Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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