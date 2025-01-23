Беллингем сравнялся с Месси по количеству голевых действий в ЛЧ до 22 лет

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась с разгромным счетом в пользу «сливочных» (5:1). Забитыми мячами отметились Родриго (дубль), Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Джуд Беллингем в матче против австрийского клуба отдал две результативные передачи и сравнялся с легендой футбола Лионелем Месси по количеству результативных действий в ЛЧ до 22 лет (Беллингем: 11 Г + 13 А; Месси: 17 Г + 7 А). Выше по данному показателю располагаются лишь Эрлинг Холанд (26) и Килиан Мбаппе (37).

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Джуд провел 7 матчей, забил гол и отдал 3 ассиста. Мадридский «Реал» находится на 16-м месте в турнирной таблице.