Источник: Боруссия Д в ближайшее время может уволить Нури Шахина

Дортмундская «Боруссия» может отправить в отставку главного тренера Нури Шахина из-за неудачных результатов. Как сообщают Николо Скира и Флориан Плеттенберг, решение о будущем коуча будет принято в ближайшие дни.

Шахин возглавил «Боруссию» Д в начале текущего сезона и провел с командой 26 матчей, в которых было одержано 12 побед, 4 ничьих и 10 поражений. Дортмундский клуб находится на 10-й позиции в Бундеслиге, на 7 очков ниже зоны Лиги чемпионов. В январе шмели потерпели три поражения в чемпионате подряд, что существенно ухудшило их шансы.

В Лиге чемпионов ситуация команды тоже остается сложной. Следующий матч дортмундцы сыграют 21 января против «Болоньи» на выезде, а заключительная игра основного этапа запланирована 29 января дома против «Шахтера». 25 января «Боруссия» сыграет матч чемпионата дома против «Вердера». Эти поединки станут определяющими для Нури Шахина.

Среди потенциальных кандидатов на замену Нури Шахину рассматриваются экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, находящийся без работы, и главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс. При этом Хенесс может возглавить «Боруссию» только летом, а расторжение его контракта со «Штутгартом» обойдется примерно в 7–8 миллионов евро.

