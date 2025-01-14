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Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
14.01.2025 19:30 – FT 4 : 2
Боруссия Д
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Германия
14 января 2025, 21:45 | Обновлено 14 января 2025, 21:48
154
0

Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами

Матч завершился сенсацией

14 января 2025, 21:45 | Обновлено 14 января 2025, 21:48
154
0
Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в 17-м туре немецкой Бундеслиги встречались «Хольштайн» Киль и дортмундская «Боруссия».

У гостей дела идут не очень хорошо. Подопечные Нури Шахина занимают восьмую строчку в турнирной таблице и теряют очки в матчах, где этого не ожидали.

Игра против аутсайдера дала «Боруссии» шанс улучшить ситуацию в турнирной таблице.

Но кто мог подумать, что «Хольштайн» выйдет на перерыв со счетом 3:0.

На 27-й минуте Шуто Мачино открыл счет. Затем Фил Гаррес удвоил преимущество, а на 45+4 минуте Александер Бернгардссон забил третий гол.

Во втором тайме игроки «Боруссии» начали активнее действовать. На 71-й минуте Джованни Рейна сократил отставание до 3:1, а через шесть минут Джейми Байно-Гиттенс забил второй гол для «Боруссии», сделав счет 3:2.

За 5 минут до завершения основного времени «Хольштайн» остался в меньшинстве, когда Льюис Холтби получил красную карточку.

Однако хозяева поля изо всех сил пытались удержать победу, в последние минуты матч проходил на отбой. А в завершение игроки «Хольштайн» забили в четвертый раз. Гол на счету Янна-Фите Арпа.

«Боруссия» из Дортмунда спустилась на 9-ю строчку, а «Хольштайн» остается на предпоследнем месте.

Бундеслига. 17-й тур. 14 января

«Хольштайн» – «Боруссия Дортмунд» – 4:2

Голы: Мачино, 27, Гаррес, 32, Бернгардссон, 45+4, Арп, 90+7 – Рейна, 71, Байно-Гиттенс, 77

Предупреждения: Порат, 82 – Антон, 86

Удаление: Холтби, 86

Фотоотчет матча

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Хольштайн Нури Шахин чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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