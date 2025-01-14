Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами
Матч завершился сенсацией
14 января в 17-м туре немецкой Бундеслиги встречались «Хольштайн» Киль и дортмундская «Боруссия».
У гостей дела идут не очень хорошо. Подопечные Нури Шахина занимают восьмую строчку в турнирной таблице и теряют очки в матчах, где этого не ожидали.
Игра против аутсайдера дала «Боруссии» шанс улучшить ситуацию в турнирной таблице.
Но кто мог подумать, что «Хольштайн» выйдет на перерыв со счетом 3:0.
На 27-й минуте Шуто Мачино открыл счет. Затем Фил Гаррес удвоил преимущество, а на 45+4 минуте Александер Бернгардссон забил третий гол.
Во втором тайме игроки «Боруссии» начали активнее действовать. На 71-й минуте Джованни Рейна сократил отставание до 3:1, а через шесть минут Джейми Байно-Гиттенс забил второй гол для «Боруссии», сделав счет 3:2.
За 5 минут до завершения основного времени «Хольштайн» остался в меньшинстве, когда Льюис Холтби получил красную карточку.
Однако хозяева поля изо всех сил пытались удержать победу, в последние минуты матч проходил на отбой. А в завершение игроки «Хольштайн» забили в четвертый раз. Гол на счету Янна-Фите Арпа.
«Боруссия» из Дортмунда спустилась на 9-ю строчку, а «Хольштайн» остается на предпоследнем месте.
Бундеслига. 17-й тур. 14 января
«Хольштайн» – «Боруссия Дортмунд» – 4:2
Голы: Мачино, 27, Гаррес, 32, Бернгардссон, 45+4, Арп, 90+7 – Рейна, 71, Байно-Гиттенс, 77
Предупреждения: Порат, 82 – Антон, 86
Удаление: Холтби, 86
Фотоотчет матча
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