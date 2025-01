Монфис вышел в 3-й раунд Australian Open 2025, выиграв 7-й матч подряд

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 101) за 2 часа и 20 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Монфис выиграл у немца на старте турнира АТР 500 в Вене, Австрия.

В первой партии Гаэль отыгрался со счета 3:5, сумев выиграть 4 гейма подряд.

Монфис в 19-й раз выступает на Aus Open. 38-летний Гаэль в 12-й раз вышел в 3-й круг австралийского мейджора. Наилучшим результатом Гаэля на кортах Мельбурна является четвертьфинал, которого он достигал в 2016 и 2022 годах.

Монфис выиграл 7-й матч подряд. В 1-м раунде Australian Open он одолел Джованни Мпеши Перрикара, а до старта мейджора завоевал трофей на соревнованиях АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Следующим соперником Гаэля станет победитель противостояния Тейлор Фритц (США, ATP 4) – Кристиан Гарин (Чили, ATP 150).

