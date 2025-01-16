Монфис вышел в 3-й раунд Australian Open 2025, выиграв 7-й матч подряд
Гаэль в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера в 1/32 финала мейджора
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 101) за 2 часа и 20 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)
Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Монфис выиграл у немца на старте турнира АТР 500 в Вене, Австрия.
В первой партии Гаэль отыгрался со счета 3:5, сумев выиграть 4 гейма подряд.
Монфис в 19-й раз выступает на Aus Open. 38-летний Гаэль в 12-й раз вышел в 3-й круг австралийского мейджора. Наилучшим результатом Гаэля на кортах Мельбурна является четвертьфинал, которого он достигал в 2016 и 2022 годах.
Монфис выиграл 7-й матч подряд. В 1-м раунде Australian Open он одолел Джованни Мпеши Перрикара, а до старта мейджора завоевал трофей на соревнованиях АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Следующим соперником Гаэля станет победитель противостояния Тейлор Фритц (США, ATP 4) – Кристиан Гарин (Чили, ATP 150).
Dozen it feel good Gael? 😎— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025
For a 12th time, he will make a third round appearance at the #AusOpen 🤯#AO2025 pic.twitter.com/X51te8tIDY
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