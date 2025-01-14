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Australian Open
14 января 2025, 08:29 | Обновлено 14 января 2025, 08:32
1643
0

Невероятный Гаэль. Монфис в пяти сетах выбил 30-ю ракетку из Aus Open 2025

38-летний француз вырвал победу у Джованни Мпеши Перрикара в 1-м раунде мейджора

14 января 2025, 08:29 | Обновлено 14 января 2025, 08:32
1643
0
Невероятный Гаэль. Монфис в пяти сетах выбил 30-ю ракетку из Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде муж Элины Свитолиной в пяти сетах переиграл своего соотечественника Джованни Мпеши Перрикара (АТР 30), который младше его на 17 лет. Встреча завершилась победой Монфиса за 3 часа и 50 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) [30] – 7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4

Это была первая встреча соперников. Монфис ни разу не отдал свою подачу и даже не позволил Джованни заработать хотя бы один брейк-поинт.

Монфис продлил свой винстрик до 6 поединков. До старта Australian Open Гаэль выиграл трофей на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Гаэль во 2-м раунде австралийского мейджора сыграет против победителя противостояния Франсиско Комесанья (Аргентина, ATP 85) – Даниэль Альтмайер (Германия, ATP 101).

Монфис в 19-й раз выступает на Aus Open. На его счету 35 побед и 18 поражений. Наилучшим результатом Гаэля на кортах Мельбурна является четвертьфинал, которого он достигал в 2016 и 2022 годах.

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Гаэль Монфис Джованни Мпеши Перрикар Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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