Испания27 января 2025, 03:25 |
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Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Гави заинтересовал «Атлетико»
27 января 2025, 03:25 |
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20-летний хавбек «Барселоны» Гави может покинуть каталонский клуб.
По информации испанских СМИ, большой интерес к Гави начал проявлять мадридский «Атлетико». Талант игрока лично заинтересовал наставника мадридцев Диего Симеоне. «Атлетико» готовится сделать трансферное предложение за Гави «Барселоне» в размере 60 миллионов евро.
В этом сезоне Гави провел 19 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал три ассиста.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.
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