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  4. Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Испания
27 января 2025, 03:25 |
299
0

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера

Гави заинтересовал «Атлетико»

27 января 2025, 03:25 |
299
0
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

20-летний хавбек «Барселоны» Гави может покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Гави начал проявлять мадридский «Атлетико». Талант игрока лично заинтересовал наставника мадридцев Диего Симеоне. «Атлетико» готовится сделать трансферное предложение за Гави «Барселоне» в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне Гави провел 19 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.

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Диего Симеоне Гави Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Источник
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