Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера

20-летний хавбек «Барселоны» Гави может покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Гави начал проявлять мадридский «Атлетико». Талант игрока лично заинтересовал наставника мадридцев Диего Симеоне. «Атлетико» готовится сделать трансферное предложение за Гави «Барселоне» в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне Гави провел 19 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.