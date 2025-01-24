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Испания
24 января 2025, 03:18 |
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Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты

Виктор Дьокереш следующим летом может стать игроком каталонского клуба

24 января 2025, 03:18 |
35
0
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» уверены в трансфере одного из лучших бомбардиров этого сезона Виктора Дьекереша из лиссабонского «Спортинга». Каталонцы уже имели устный контакт с нападающим и готовят шведскому голеадору контракт.

В этом сезоне Дьекереш на клубном уровне провел 32 матча, забил 34 гола и сделал шесть передач.

Ранее сообщалось, что шведский форвард определился с будущим.

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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