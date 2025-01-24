Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты

Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» уверены в трансфере одного из лучших бомбардиров этого сезона Виктора Дьекереша из лиссабонского «Спортинга». Каталонцы уже имели устный контакт с нападающим и готовят шведскому голеадору контракт.

В этом сезоне Дьекереш на клубном уровне провел 32 матча, забил 34 гола и сделал шесть передач.

Ранее сообщалось, что шведский форвард определился с будущим.