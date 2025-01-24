Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Виктор Дьокереш следующим летом может стать игроком каталонского клуба
Каталонский клуб «Барселона» планирует грандиозный трансфер на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, каталонцы колеблются, продлевать ли контракт с Робертом Левандовски из-за его возраста – поляку уже 37 лет. Каталонцы планируют обновить позицию форварда. По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» уверены в трансфере одного из лучших бомбардиров этого сезона Виктора Дьекереша из лиссабонского «Спортинга». Каталонцы уже имели устный контакт с нападающим и готовят шведскому голеадору контракт.
В этом сезоне Дьекереш на клубном уровне провел 32 матча, забил 34 гола и сделал шесть передач.
Ранее сообщалось, что шведский форвард определился с будущим.
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