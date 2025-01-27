МРТ-снимок. Спортивный врач рассказал подробности о травме Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович в соцсетях опубликовал МРТ-снимок бедра левой ноги.

Из-за травмы он был вынужден сняться с полуфинального матча Australian Open 2025 против Александра Зверева из Германии.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал, что можно определить с помощью снимка:

«Джокович поделился своим МРТ-снимком, чтобы доказать, что действительно получил травму. Болельщики загудели Новака в полуфинале АО, когда тот отказался продолжать игру, ссылаясь на травму. Это заставило серба поделиться в соцсетях свежим сканом.

Это аксиальный срез бедра. Синей обведена четырехглавая мышца бедра («передняя»), оранжевой – хамстринги («задняя»), а зеленой – приводная группа мышц. Темные прожилки – это сухожилия, а круг по центру – это бедренная кость.

Красный стрелкой выделен подсвеченный участок травмы, что означает жидкость. Светлым светится вода, которая находится в составе крови, выделившейся вследствие травмы.

Одного среза недостаточно, чтобы определить степень травмы. Но уже по этому фрагменту можно сказать, что у Новака надрыв длинной приводной мышцы, которая действительно помешала ему продолжить игру в финальных стадиях турнира».

ФОТО. МРТ-снимок бедра левой ноги Джоковича