ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»
Новак на Ausralian Open дошел до полуфинала, где проиграл первый сет и снялся
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в своих социальных сетях опубликовал МРТ левого бедра.
«Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам», – подписал публикацию Ноле.
Джокович на Открытом чемпионате Австралии 2025 дошел до полуфинала, где встретился с Александром Зверевым. После проигранного первого сета на тай-брейке сербский теннисист решил не продолжать борьбу.
Джокович своим постом с соцсетях ответил хейтерам, которые утверждали, что Джокович мог симулировать травму в четвертьфинале с Карлосом Алькарасом, использовав ее как предлог для медицинского тайм-аута, чтобы отдохнуть.
ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»
Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025
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