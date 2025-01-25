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  4. ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»
Australian Open
25 января 2025, 23:38 | Обновлено 25 января 2025, 23:46
581
2

ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»

Новак на Ausralian Open дошел до полуфинала, где проиграл первый сет и снялся

25 января 2025, 23:38 | Обновлено 25 января 2025, 23:46
581
2
ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»
Getty Images/Global Images Ukraine

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в своих социальных сетях опубликовал МРТ левого бедра.

«Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам», – подписал публикацию Ноле.

Джокович на Открытом чемпионате Австралии 2025 дошел до полуфинала, где встретился с Александром Зверевым. После проигранного первого сета на тай-брейке сербский теннисист решил не продолжать борьбу.

Джокович своим постом с соцсетях ответил хейтерам, которые утверждали, что Джокович мог симулировать травму в четвертьфинале с Карлосом Алькарасом, использовав ее как предлог для медицинского тайм-аута, чтобы отдохнуть.

ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
Це МРТ його черепа, а ота маленька пляма по центру - його мозок.
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+1
AndiM
Лошара комуняцька.
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-1
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