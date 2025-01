24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в своих социальных сетях опубликовал МРТ левого бедра.

«Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам», – подписал публикацию Ноле.

Джокович на Открытом чемпионате Австралии 2025 дошел до полуфинала, где встретился с Александром Зверевым. После проигранного первого сета на тай-брейке сербский теннисист решил не продолжать борьбу.

Джокович своим постом с соцсетях ответил хейтерам, которые утверждали, что Джокович мог симулировать травму в четвертьфинале с Карлосом Алькарасом, использовав ее как предлог для медицинского тайм-аута, чтобы отдохнуть.

ФОТО. Джокович показал МРТ бедра. Поймут только «эксперты по травмам»

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB