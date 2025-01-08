Тоттенхэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра стратувала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:0 (матч продолжается)