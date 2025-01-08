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Англия
08 января 2025, 22:01 |
218
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого полуфинала Кубка английской лиги

08 января 2025, 22:01 |
218
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Тоттенхэм Хотспур

В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра стратувала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:0 (матч продолжается)

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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