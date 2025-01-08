Англия08 января 2025, 22:01 |
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого полуфинала Кубка английской лиги
08 января 2025, 22:01 |
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В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Игра стратувала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч. 8 января
Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:0 (матч продолжается)
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