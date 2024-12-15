Полесье – Шахтер – 1:0. Болючая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25
15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
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Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Житомирский клуб во второй раз в сезоне переиграл горняков.
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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря
Полесье – Шахтер – 1:0
Гол: Михайличенко, 90
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.
События матча
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