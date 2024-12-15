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Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:12 |
2051
1

Полесье – Шахтер – 1:0. Болючая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 20:12 |
2051
1
Полесье – Шахтер – 1:0. Болючая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
УПЛ

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Житомирский клуб во второй раз в сезоне переиграл горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря

Полесье – Шахтер – 1:0

Гол: Михайличенко, 90

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Михайличенко (Полесье).
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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Богдан Михайличенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр
Де поділися фани юзовки?))
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