ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды
В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.
ПСВ – Шахтер – 0:2 (обновляется)
Голы: Сикан, 8, Зубеов, 37.
ГОЛ! Сикан, 8 мин, 0:1.
ГОЛ! Зубков, 37 мин, 0:2.
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