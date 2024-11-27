ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Лига чемпионов. Этап Лиги. 27 ноября, 5-й тур.

ПСВ – Шахтер – 0:2 (обновляется)

Голы: Сикан, 8, Зубеов, 37.

ГОЛ! Сикан, 8 мин, 0:1.

ГОЛ! Зубков, 37 мин, 0:2.