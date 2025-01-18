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Англия
18 января 2025, 19:36 | Обновлено 18 января 2025, 19:42
803
0

Перехватить трансфер Барселоны. Ливепуль хочет подписать звезду Баварии

Йозуа Киммих может продолжить карьеру в АПЛ

18 января 2025, 19:36 | Обновлено 18 января 2025, 19:42
803
0
Перехватить трансфер Барселоны. Ливепуль хочет подписать звезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Ливерпуля», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот лично заинтересован в подписании игрока. «Ливерпуль» в ближайшее время попытается подписать предварительную договоренность с игроком, у которого истекает контракт летом 2025 года. «Бавария» не хочет отпускать своего ключевого игрока бесплатно, поэтому попытается продлить соглашение с Киммихом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего немца в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел на клубном уровне 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать Киммиха и Сане.

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Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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