Перехватить трансфер Барселоны. Ливепуль хочет подписать звезду Баварии

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Ливерпуля», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот лично заинтересован в подписании игрока. «Ливерпуль» в ближайшее время попытается подписать предварительную договоренность с игроком, у которого истекает контракт летом 2025 года. «Бавария» не хочет отпускать своего ключевого игрока бесплатно, поэтому попытается продлить соглашение с Киммихом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего немца в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел на клубном уровне 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать Киммиха и Сане.