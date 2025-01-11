Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Испания
11 января 2025, 20:21 |
977
0

Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу

Каталонцы планируют подписать Йозуа Киммиха и Лероя Сане

11 января 2025, 20:21 |
977
0
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммиха и Лероя Сане

Каталонская «Барселона» планирует серьезное усиление состава на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации El Nacional, каталонцы нацелились на подписание двух звезд мюнхенской «Баварии» – Йозуа Киммиха и Лероя Сане. Немецкие игроки уже дали предварительное согласие на переход в «Барселону», где у них будет возможность снова поработать с тренером Фликом. Кимих и Сане перейдут в «Барселону» бесплатно, на правах свободных агентов, ведь у них завершаются контракты.

Ранее сообщалось, что звездный вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию.

По теме:
«Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере
«Он является легендой Франции». Хавбек Реала – о Килиане Мбаппе
Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками
Йозуа Киммих Ханс-Дитер Флик Лерой Сане трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Барселона Бавария трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Футбол | 11 января 2025, 12:39 9
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф

Джанлуиджи Доннарумма может покинуть Париж

Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А
Футбол | 11 января 2025, 12:18 23
Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А
Легионер Шахтера может перебраться в итальянскую Серию А

Кевин Келси определится со своим будущим в ближайшее время

Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Бокс | 11.01.2025, 09:24
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Футбол | 11.01.2025, 12:31
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Футбол | 11.01.2025, 18:38
Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем