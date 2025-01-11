Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу

Каталонская «Барселона» планирует серьезное усиление состава на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации El Nacional, каталонцы нацелились на подписание двух звезд мюнхенской «Баварии» – Йозуа Киммиха и Лероя Сане. Немецкие игроки уже дали предварительное согласие на переход в «Барселону», где у них будет возможность снова поработать с тренером Фликом. Кимих и Сане перейдут в «Барселону» бесплатно, на правах свободных агентов, ведь у них завершаются контракты.

Ранее сообщалось, что звездный вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию.