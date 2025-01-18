Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема

«Кайзерслаутерн» договорился о подписании украинского форварда «Байера» Артема Степанова, сообщает RHEINPFALZ.

17-летний нападающий проведет вторую половину текущего сезона в аренде в клубе из второй немецкой Бундеслиги. Летом Артем вернется в «Байер».

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду леверкузенского клуба 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.