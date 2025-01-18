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  4. Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Германия
18 января 2025, 19:59 |
2825
1

Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема

Форвард продолжит карьеру в Кайзерслаутерне

18 января 2025, 19:59 |
2825
1
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

«Кайзерслаутерн» договорился о подписании украинского форварда «Байера» Артема Степанова, сообщает RHEINPFALZ.

17-летний нападающий проведет вторую половину текущего сезона в аренде в клубе из второй немецкой Бундеслиги. Летом Артем вернется в «Байер».

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду леверкузенского клуба 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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Артем Степанов Байер трансферы трансферы Бундеслиги Кайзерслаутерн Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
"Український Холланд"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Якщо порівнювати зачіски-то можливо.
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