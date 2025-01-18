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Англия
18 января 2025, 19:49 | Обновлено 18 января 2025, 20:03
2106
5

Еще один мощный трансфер. Манчестер Сити завершил подписание защитника

Абдукодир Хусанов стал игроком английского гранда

18 января 2025, 19:49 | Обновлено 18 января 2025, 20:03
2106
5
Еще один мощный трансфер. Манчестер Сити завершил подписание защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити».

Известный инсайдер Фабрицио Романо обнародовал фото Хусанова с презентации. Абдукодир будет выступать за горожан под 45 номером. От «Ман Сити» пока официальных заявлений не было.

20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «Сити» завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.

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трансферы Ланс Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо Абдукодир Хусанов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Дуже потужний трансфер🤣🤣🤣🤣🤣
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VovanSidorovi4
Что тут мощного.
Ослабить шейхи оборону горожан
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0
Harun Bakircioğlu
И нахрена он за 40 млн? В Сити хватает центральных защитников. Или это чтоб ПСЖ не достался? Какое-то отмывание бабла.
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0
Serhii P.
Цього гастарбайтера страшно пускати в роздягальню Ман Сіті, а то ще щось злямздить ))
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0
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