Еще один мощный трансфер. Манчестер Сити завершил подписание защитника

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити».

Известный инсайдер Фабрицио Романо обнародовал фото Хусанова с презентации. Абдукодир будет выступать за горожан под 45 номером. От «Ман Сити» пока официальных заявлений не было.

20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «Сити» завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.

🔵🇺🇿 Khusanov has completed his move to Manchester City as he will wear n45! ✨@uzblegionaries 📸 pic.twitter.com/2YE5ZsNXpb