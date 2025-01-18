Еще один мощный трансфер. Манчестер Сити завершил подписание защитника
Абдукодир Хусанов стал игроком английского гранда
Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити».
Известный инсайдер Фабрицио Романо обнародовал фото Хусанова с презентации. Абдукодир будет выступать за горожан под 45 номером. От «Ман Сити» пока официальных заявлений не было.
20-летний футболист подпишет контракт с английским грандом до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее «Сити» завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.
🔵🇺🇿 Khusanov has completed his move to Manchester City as he will wear n45! ✨@uzblegionaries 📸 pic.twitter.com/2YE5ZsNXpb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025
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