Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Украины: «Против Бельгии помогли б Мудрик и Назаренко»
Лига наций
24 марта 2025, 15:10 |
661
3

Экс-форвард сборной Украины: «Против Бельгии помогли б Мудрик и Назаренко»

Алексей Белик оценил игру подопечных Сергея Реброва в Лиге наций

24 марта 2025, 15:10 |
661
3
Экс-форвард сборной Украины: «Против Бельгии помогли б Мудрик и Назаренко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о результате матча, а также оценил игру «сине-желтых» в обороне:

– Между двумя играми было всего два дня. Что за этот небольшой промежуток времени может изменить главный тренер?

– Можно изменить тактику, внести изменения в состав. Все мы знали, что у сборной Украины есть проблема с правым защитником. Победа со счетом 3:1, по-моему, повлияла на решение нашего тренерского штаба выставить в старте трех центральных защитников – Забарного, Матвиенко и Сватка.

Думаю, что в этой ситуации крайние защитники должны уметь включать скорость, совершать рывки на 40-50 метров. И если Миколенко подходит под эти критерии, то у Зинченко – нет такой скорости. Доку, игравший на фланге, просто не давал возможности Александру думать об атаке. Поэтому у нас и не получилось контригры. Кто нам помог бы в таком случае? Михаил Мудрик или Александр Назаренко, я просто говорю о профайле нужного игрока, – рассказал Белик.

По теме:
Ребров нашел позитивные моменты в матче Украины против Бельгии
При помощи Мудрика. Известно, сколько заработал Челси в Лиге конференций
Киммих подарил мяч болбою, который помог Германии забить с углового
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Михаил Мудрик Александр Назаренко (футболист) Алексей Белик Александр Зинченко Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Футбол | 24 марта 2025, 12:23 19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Антилевом матча назову Реброва с его смелой тактикой»

Экс-игрок киевского «Динамо» оценил результат матча в Лиге наций

Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Футбол | 24 марта 2025, 00:01 10
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН

Команды сыграли вничью 3:3

Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии
Футбол | 24.03.2025, 14:41
Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии
Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
Бокс | 24.03.2025, 08:56
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Футбол | 24.03.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OLDTROLL
Нашій збірній дуже допоможе звільнення Реброва, командна гра просто відсутня!
Ответить
0
Fitness.sports
Михаил  бы только ослабил бы фланг обороны. У него напрочь отсутствует баланс между обороной и атакой
Ответить
0
Деда Крутой
Назаренко, Мудрик во придурок, а еще лучше Пеле.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 8
Другие виды
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 3
Другие виды
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 388
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем