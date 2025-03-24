Экс-форвард сборной Украины: «Против Бельгии помогли б Мудрик и Назаренко»
Алексей Белик оценил игру подопечных Сергея Реброва в Лиге наций
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.
Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о результате матча, а также оценил игру «сине-желтых» в обороне:
– Между двумя играми было всего два дня. Что за этот небольшой промежуток времени может изменить главный тренер?
– Можно изменить тактику, внести изменения в состав. Все мы знали, что у сборной Украины есть проблема с правым защитником. Победа со счетом 3:1, по-моему, повлияла на решение нашего тренерского штаба выставить в старте трех центральных защитников – Забарного, Матвиенко и Сватка.
Думаю, что в этой ситуации крайние защитники должны уметь включать скорость, совершать рывки на 40-50 метров. И если Миколенко подходит под эти критерии, то у Зинченко – нет такой скорости. Доку, игравший на фланге, просто не давал возможности Александру думать об атаке. Поэтому у нас и не получилось контригры. Кто нам помог бы в таком случае? Михаил Мудрик или Александр Назаренко, я просто говорю о профайле нужного игрока, – рассказал Белик.
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