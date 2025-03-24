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Лига наций
24 марта 2025, 14:01 |
995
1

Наставник Бельгии признался, как удалось победить Украину в Лиге наций

Руди Гарсия оценил результат матча в Генке

24 марта 2025, 14:01 |
995
1
Наставник Бельгии признался, как удалось победить Украину в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Главный тренер бельгийской сборной Руди Гарсия прокомментировал камбэк в Генке и признался, почему его подопечные сумели одолеть соперника:

«У меня нет облегчения, это скорее удовлетворение. Мы контролировали игру полностью, у нас была интенсивность, техническое качество и импульс в атаке. Игроки легко отбирали мяч.

Мы сумели победить Украину благодаря уверенности. Именно этого нам не хватало в первом матче, особенно в те 12 минут, когда мы пропустили трижды. Я пообщался с игроками и попросил быть более уверенными в своих силах. Они показали, что меня услышали и доказали свою индивидуальность. Меня переполняет гордость за нашу сборную после этого вечера», – сказал Гарсия.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Руди Гарсия
Николай Титюк Источник: Le Soir
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Вони знали що в нас тренер Ребров, тому і перемогли і були впевненими до матчу
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