Наставник Бельгии признался, как удалось победить Украину в Лиге наций
Руди Гарсия оценил результат матча в Генке
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.
Главный тренер бельгийской сборной Руди Гарсия прокомментировал камбэк в Генке и признался, почему его подопечные сумели одолеть соперника:
«У меня нет облегчения, это скорее удовлетворение. Мы контролировали игру полностью, у нас была интенсивность, техническое качество и импульс в атаке. Игроки легко отбирали мяч.
Мы сумели победить Украину благодаря уверенности. Именно этого нам не хватало в первом матче, особенно в те 12 минут, когда мы пропустили трижды. Я пообщался с игроками и попросил быть более уверенными в своих силах. Они показали, что меня услышали и доказали свою индивидуальность. Меня переполняет гордость за нашу сборную после этого вечера», – сказал Гарсия.
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