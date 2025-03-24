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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 14:18 | Обновлено 24 марта 2025, 14:41
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0

Оболонь – Заря – 1:2. Видео голов и обзор матча

Команды УПЛ сыграли между собой товарищеский матч

24 марта 2025, 14:18 | Обновлено 24 марта 2025, 14:41
89
0
Оболонь – Заря – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. «Оболонь» и «Заря»» заполнили перерыв контрольным матчем.

В первом тайме соперники обменялись голами. На 25-й минуте игрок «Зари» Владимир Белоцерковец сильным ударом попал в девятку.

На 35-й минуте «Оболонь» сравняла счет благодаря голу Валерия Дубко. Во втором тайме Петар Мичин откликнулся на подачу с углового.

Контрольный матч. 23 марта, г. Буча

«Оболонь» – «Заря» – 1:2

Голы: Дубко 35 – Белоцерковец 25, Мичин 55.

ФК Оболонь: Марченко (Федоривский, 60) (Рыбка 90), Осман (Стасюк, 60), Дубко (Ломницкий, 60), Карась (Приймак, 60), Курко (Суханов, 60), Грисьо (Груша, 60), Бичек (Близниченко, 60), Черненко (Князев, 60), Мороз (Витенчук, 60), Теслюк (Слободян, 90), Устименко (Тарануха, 60).

ФК Заря: Сапутин (Мацапура, 90), Джордан (Андрушко, 90), Жуниньо (Слесарь, 60), Дришлюк (Бурда, 90), Вантух (Бойко, 90), Тронтель (Писаренко, 90), Башич (Мариновский, 90), Мичин (Вакула, 60), Попара (Василец, 60), Белоцерковец (Кораблин, 60), Будковский (К) (Горбач, 60).

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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