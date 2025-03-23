Мичин огорчает пивоваров в товарняке. Заря победила Оболонь
Вингер луганской команды забивает третий гол за два матча с киевской командой
23 марта две команды Премьер-лиги, «Оболонь» и «Заря», сыграли между собой товарищеский матч.
В первом тайме соперники обменялись голами. На 25-й минуте игрок «Зари» Владимир Белоцерковец сильным ударом попал в девятку - 0:1.
На 35-й минуте «Оболонь» сравняла счет благодаря голу Валерия Дубка.
Во втором тайме Петар Мичин откликнулся на подачу с углового – 1:2.
Кстати, в матче 20-го тура УПЛ Петар Мичин оформил дубль в ворота «Оболони», а «Заря» тогда одержала победу 2:1.
Товарищеская игра. 23 мая
«Оболонь» – «Заря» – 1:2
Голы: Дубко, 35, – Белоцерковец, 25, Мичин, 55
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