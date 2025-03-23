Мичин огорчает пивоваров в товарняке. Заря победила Оболонь

23 марта две команды Премьер-лиги, «Оболонь» и «Заря», сыграли между собой товарищеский матч.

В первом тайме соперники обменялись голами. На 25-й минуте игрок «Зари» Владимир Белоцерковец сильным ударом попал в девятку - 0:1.

На 35-й минуте «Оболонь» сравняла счет благодаря голу Валерия Дубка.

Во втором тайме Петар Мичин откликнулся на подачу с углового – 1:2.

Кстати, в матче 20-го тура УПЛ Петар Мичин оформил дубль в ворота «Оболони», а «Заря» тогда одержала победу 2:1.

Товарищеская игра. 23 мая

«Оболонь» – «Заря» – 1:2

Голы: Дубко, 35, – Белоцерковец, 25, Мичин, 55

