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Товарищеские матчи
Оболонь
23.03.2025 13:00 – FT 1 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 16:51 |
162
0

Мичин огорчает пивоваров в товарняке. Заря победила Оболонь

Вингер луганской команды забивает третий гол за два матча с киевской командой

23 марта 2025, 16:51 |
162
0
Мичин огорчает пивоваров в товарняке. Заря победила Оболонь
ФК Заря. Младен Бартулович

23 марта две команды Премьер-лиги, «Оболонь» и «Заря», сыграли между собой товарищеский матч.

В первом тайме соперники обменялись голами. На 25-й минуте игрок «Зари» Владимир Белоцерковец сильным ударом попал в девятку - 0:1.

На 35-й минуте «Оболонь» сравняла счет благодаря голу Валерия Дубка.

Во втором тайме Петар Мичин откликнулся на подачу с углового – 1:2.

Кстати, в матче 20-го тура УПЛ Петар Мичин оформил дубль в ворота «Оболони», а «Заря» тогда одержала победу 2:1.

Товарищеская игра. 23 мая

«Оболонь» – «Заря» – 1:2

Голы: Дубко, 35, – Белоцерковец, 25, Мичин, 55

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Валерий Дубко Петар Мичин товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Заря Луганск Оболонь - Заря
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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