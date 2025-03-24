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Чемпионат мира
24 марта 2025, 14:39 | Обновлено 24 марта 2025, 14:40
68
1

ТУХЕЛЬ: «Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать»

Томас пообщался с журналистами перед матчем отбора на ЧМ-2026

24 марта 2025, 14:39 | Обновлено 24 марта 2025, 14:40
68
1
ТУХЕЛЬ: «Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча против Латвии во втором туре квалификации на чемпионат мира 2026 года.

«Можно начать с того же состава или внести изменения, потому что у нас есть игроки, которые действительно заслуживают играть, и было бы неплохо увидеть их в деле и придать им уверенность.

На данный момент никто не будет исключен из-за плохой игры. Мы сделали все, что требовалось. Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать, и мы сосредоточимся на этом. Если мы решим, что свежие ноги могут помочь, то не стесняемся делать замены. Но никого не нужно исключать из-за того, что он недостаточно хорош», – заявил Тухель.

Ранее фанаты отреагировали на дебютный матч Томаса Тухеля во главе сборной Англии.

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Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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Mark4854590
Англія має без проблем виходити на ЧС з такої групи. Навіть серби не повинні стати проблемою
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