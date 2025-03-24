Источник сообщил детали о потенциальном переходе Винисиуса в гранд АПЛ
Фабрицио Романо заявил, что трансфер в «Челси» является нереалистичным
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог перебраться в чемпионат Англии – в услугах футболиста был заинтересован лондонский «Челси». Сообщалось, что руководство клуба АПЛ готово сделать бразильца самым высокооплачиваемым игроком в Европе.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что вероятность такого перехода минимальная, а сам трансфер журналист оценил, как «нереалистичный». Считается, что в Лондоне не смогут удовлетворить финансовые аппетиты известного футболиста.
Винисиус на данный момент продолжает вести переговоры с руководством «Реала» о продлении действующего контракта. Главное требование бразильца – увеличение зарплаты, однако «сливочные» не собираются нарушать финансовую иерархию. Если стороны не сумеют найти компромисс, руководство клуба согласится на трансфер вингера в Саудовскую Аравию, где несколько клубов следят за развитием ситуации.
В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча в чемпионате, где забил десять голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года.
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