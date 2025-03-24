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Испания
24 марта 2025, 14:55 |
956
1

Источник сообщил детали о потенциальном переходе Винисиуса в гранд АПЛ

Фабрицио Романо заявил, что трансфер в «Челси» является нереалистичным

24 марта 2025, 14:55 |
956
1
Источник сообщил детали о потенциальном переходе Винисиуса в гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог перебраться в чемпионат Англии – в услугах футболиста был заинтересован лондонский «Челси». Сообщалось, что руководство клуба АПЛ готово сделать бразильца самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что вероятность такого перехода минимальная, а сам трансфер журналист оценил, как «нереалистичный». Считается, что в Лондоне не смогут удовлетворить финансовые аппетиты известного футболиста.

Винисиус на данный момент продолжает вести переговоры с руководством «Реала» о продлении действующего контракта. Главное требование бразильца – увеличение зарплаты, однако «сливочные» не собираются нарушать финансовую иерархию. Если стороны не сумеют найти компромисс, руководство клуба согласится на трансфер вингера в Саудовскую Аравию, где несколько клубов следят за развитием ситуации.

В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча в чемпионате, где забил десять голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2027 года.

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Челси Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Mark4854590
Продайте його вже в Саудівську Аравію. На вторговані гроші можна когось підшукати
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