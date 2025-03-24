Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит третий матч в турнире четырех наций, который принимает Румыния.

24 марта в 16:00 встретятся команды Черногория U-16 и Украина U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда готовятся к квалификации Евро-2026 U-17.

В первом туре Украина U-16 уступила Польше U-16 (0:1), а команды Румынии U-16 и Черногории U-16 сыграли вничью (0:0). Во втором туре украинцы переиграли Румынию (4:2), а Черногория выиграла у Польши (1:0).

Турнирное положение: Черногория (4 очка), Украина (3 очка), Польша (3 очка), Румыния (1 очко).

с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Турнир четырех команд. Румыния. Таблица после 2-го тура

Черногория U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Постер матча