Черногория U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 марта в 15:00 матч второго тура турнира четырех команд
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит третий матч в турнире четырех наций, который принимает Румыния.
24 марта в 16:00 встретятся команды Черногория U-16 и Украина U-16.
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Сине-желтая команда готовятся к квалификации Евро-2026 U-17.
В первом туре Украина U-16 уступила Польше U-16 (0:1), а команды Румынии U-16 и Черногории U-16 сыграли вничью (0:0). Во втором туре украинцы переиграли Румынию (4:2), а Черногория выиграла у Польши (1:0).
Турнирное положение: Черногория (4 очка), Украина (3 очка), Польша (3 очка), Румыния (1 очко).
с 4 по 9 мая украинские юноши под руководством Олега Голодюка будут выступать на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.
В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.
Турнир четырех команд. Румыния. Таблица после 2-го тура
Черногория U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Постер матча
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