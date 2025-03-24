Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Металлист 1925 – 0:0. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
23.03.2025 14:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 15:06 | Обновлено 24 марта 2025, 15:30
86
0

Колос – Металлист 1925 – 0:0. Видеообзор матча

Представитель УПЛ провел матч с командой Первой лиги

24 марта 2025, 15:06 | Обновлено 24 марта 2025, 15:30
86
0
Колос – Металлист 1925 – 0:0. Видеообзор матча
ФК Металлист 1925

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игрового тонуса «Колос» повел спарринг с «Металлистом 1925», который готовится ко второй части чемпионата Первой лиги.

Командам так и не удалось реализовать свои моменты. Поединок закончился со счетом 0:0.

Свой следующий поединок «Колос» проведет 30 марта. Подопечные Руслана Костышина сыграют с луганской «Зарей».

Контрольный матч. 23 марта, стадион «Колос»

«Колос» – «Металлист 1925» – 0:0

«Колос»: Горох (Мысак 46), Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка (Сухар 46), Ориховский (Безручук 81), Теллес (Гагнидзе 63), Ррапай (Демченко 63), Денисенко (Бойко 81), Алефиренко, Ковталюк (Сидоров 46).

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 84), Имереков (к), Черноморец (Снурницын 60), Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко (Панченко 76), Чурко (Нагнойний 84), Стень (Борячук 60), Мба (Педро Артур 76).

Запас: Мозиль, Сабиев, Литвиненко, Король, Карпизин, Бугай.

Предупреждения: Поправка 11 – Смитюх 85.

Видеообзор матча

По теме:
Разошлись миром. Ворскла и Горняк-Спорт провели спарринг
Оболонь – Заря – 1:2. Видео голов и обзор матча
Словения – Словакия – 1:0. Нереальный Облак. Видео голов и обзор матча
Колос Ковалевка Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи видео голов и обзор Колос - Металлист 1925
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23 марта 2025, 20:31 71
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией

23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций

Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 24 марта 2025, 15:45 0
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 24 марта в 19:00 по Киеву

Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Футбол | 24.03.2025, 11:28
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Футбол | 24.03.2025, 08:24
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24.03.2025, 07:47
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 8
Другие виды
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 3
Другие виды
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 2
Другие виды
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 10
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем