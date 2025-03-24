Колос – Металлист 1925 – 0:0. Видеообзор матча

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игрового тонуса «Колос» повел спарринг с «Металлистом 1925», который готовится ко второй части чемпионата Первой лиги.

Командам так и не удалось реализовать свои моменты. Поединок закончился со счетом 0:0.

Свой следующий поединок «Колос» проведет 30 марта. Подопечные Руслана Костышина сыграют с луганской «Зарей».

Контрольный матч. 23 марта, стадион «Колос»

«Колос» – «Металлист 1925» – 0:0

«Колос»: Горох (Мысак 46), Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка (Сухар 46), Ориховский (Безручук 81), Теллес (Гагнидзе 63), Ррапай (Демченко 63), Денисенко (Бойко 81), Алефиренко, Ковталюк (Сидоров 46).

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 84), Имереков (к), Черноморец (Снурницын 60), Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко (Панченко 76), Чурко (Нагнойний 84), Стень (Борячук 60), Мба (Педро Артур 76).

Запас: Мозиль, Сабиев, Литвиненко, Король, Карпизин, Бугай.

Предупреждения: Поправка 11 – Смитюх 85.

Видеообзор матча