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  4. Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 14:24 |
235
0

Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»

Специалист хочет оставить «моряков» в УПЛ

24 марта 2025, 14:24 |
235
0
Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер озвучил свою главную задачу во главе «моряков».

– Что касается задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что «Черноморец» должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ.

С кем-то из игроков я знаком, с кем-то на тренировке больше познакомимся, увидим в каком они функциональном состоянии и ментальном.Потому что нужно многое поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно. Это, вероятно, вызов для меня. Почему я не могу попытаться принять его? Будем делать все возможное, чтобы добиться нужного результата, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «моряков» Александр Бабич останется работать в клубе.

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Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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