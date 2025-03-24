Александр КУЧЕР: «Черноморец – команда с большой историей»

Новый главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер озвучил свою главную задачу во главе «моряков».

– Что касается задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что «Черноморец» должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ.

С кем-то из игроков я знаком, с кем-то на тренировке больше познакомимся, увидим в каком они функциональном состоянии и ментальном.Потому что нужно многое поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно. Это, вероятно, вызов для меня. Почему я не могу попытаться принять его? Будем делать все возможное, чтобы добиться нужного результата, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «моряков» Александр Бабич останется работать в клубе.