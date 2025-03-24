ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»

Известный футболист, тренер, а ныне именитый эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло бельгийцам уверенно победить национальную сборную Украины в ответном поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу – 3:0:

– Уже с первых минут поединка в Генке стало очевидно, что «страусиное» поведение украинской сборной обречено на провал. Ставка на глухую оборону была ошибочной со стратегической стороны. Она свидетельствовала о том, что у наставника Сергея Реброва не было четкого плана, как усложнить бельгийцам контроль мяча.

– А по вашему мнению, какой тактики нашим следовало придерживаться?

– Той же схемы, что несколько дней назад в Мурсии – 4–1–4–1. Да, она консервативна, но часто приносила нам дивиденды. А когда пять защитников и четыре полузащитника только и думают куда подальше отбить мяч, никакой выгоды от пребывания на поле нападающего Владислава Ваната не было. Он банально находился на голодном пайке, а атаки одна за другой накатывались на владение гостей.

– Почему, на ваш взгляд, в действиях гостей не было конструктива?

– А откуда ему было взяться, когда Александр Зинченко был передислоцирован на правый фланг обороны, а еще один полузащитник, который мог сыграть нестандартно – Георгий Судаков снова почему-то действовал слева и был незаметен. Кстати, бельгийцы быстро определились с уязвимым местом в обороне украинцев и атаковали позиции, защищаемые именно Зинченко. Ну и главное, бросалось в глаза, что целая группа ключевых исполнителей не успела восстановиться. Речь идет об Иване Калюжном, Илье Забарном, Николае Матвиенко, Алексее Гуцуляке, Викторе Цыганкове. Создавалось впечатление, что они мечтают об одном: как бы этот ужас в Генке скорее кончился.

– То, что была выбрана ошибочная тактика – очевидно, но ведь у Сергея Реброва была возможность исправить ситуацию благодаря появлению «свежих» игроков.

– Знаете, если несколько дней назад матч в Мурсии стал бенефисом тренера Реброва, то в Генке он не ушел от фиаско. Тренер прогадал с заменами в отличие от своего бельгийского коллеги Руди Гарсии, который на этот раз взял уверенный реванш.

Меня вчера неприятно удивил не только Ребров, но и его подопечные, за исключением разве что вратаря Андрея Лунина. Лига наций хоть и не идет ни в какое сравнение с чемпионатами мира или Европы, но это отличный случай заявить о себе громко на международной арене. Однако с такой игрой нереально оказаться на «карандаше» у именитых скаутов, напротив, образно говоря, акции только понижаются.

Конечно, нужно быть внутри коллектива, чтобы точно знать почему вчера наши были такими беспомощными. Вопросов хватает, в частности, непонятно для чего появился на поле Александр Сваток, возможно, стоило со старта выпустить Артема Довбика. С ним считаются в Европе и при его присутствии защитники хозяев не шли так смело большими силами вперед.

Досаднее всего, что бельгийцы не продемонстрировали ничего чрезвычайно, просто наши сыграли очень слабо. Поэтому и был упущен шанс пробиться в элитный дивизион Лиги наций. И следует в ближайшее время тренерскому штабу продуктивно поработать над исправлением ошибок. Ибо с таким отношением к своим обязанностям нашим ничего не светит и в отборе на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что Сергей Ребров был наказан в Бельгии за трусость.