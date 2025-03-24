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  4. «Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 13:19 |
288
0

«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии

Бывший нападающий сборной считает, что Ребров был наказан за трусость

24 марта 2025, 13:19 |
288
0
«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромное поражение от Бельгии (0:3, 3:4 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче. Результат, как говорится, на табло, но сама игра вызвала очень много вопросов.

– Ну и кто теперь прав? Наша команда играла за линией мяча, только есть нюанс – в своей штрафной. Моментов не было, говорить особо не о чем. Мне лучше промолчать.

– Почему сборная Украины играла так трусливо? Даже с пятью защитниками можно выбегать в контратаки и качественно прессинговать, а у нас не было ни одного, ни другого.

– Мы всегда так играем, просто меня не хотят слышать и понимать! Вот в итоге 0:3 получаем. Можете на меня обижаться, я не против. Но ведь футбольный закон не отменишь! Ребров во втором матче забыл футбольное правило: если играть на ничью, то всегда проигрываешь. Футбольный закон его наказал за трусость.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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