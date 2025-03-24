«Можете обижаться». Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии
Бывший нападающий сборной считает, что Ребров был наказан за трусость
Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромное поражение от Бельгии (0:3, 3:4 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций.
– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче. Результат, как говорится, на табло, но сама игра вызвала очень много вопросов.
– Ну и кто теперь прав? Наша команда играла за линией мяча, только есть нюанс – в своей штрафной. Моментов не было, говорить особо не о чем. Мне лучше промолчать.
– Почему сборная Украины играла так трусливо? Даже с пятью защитниками можно выбегать в контратаки и качественно прессинговать, а у нас не было ни одного, ни другого.
– Мы всегда так играем, просто меня не хотят слышать и понимать! Вот в итоге 0:3 получаем. Можете на меня обижаться, я не против. Но ведь футбольный закон не отменишь! Ребров во втором матче забыл футбольное правило: если играть на ничью, то всегда проигрываешь. Футбольный закон его наказал за трусость.
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