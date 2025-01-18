Чешский разгром. Ворскла проиграла в первом матче на сборах

Полтавская «Ворскла» провела первый контрольный матч на турецких сборах. Соперником украинского клуба стал представитель Чехии «Градец Кралове». В своем чемпионате «Градец Кралове» идет на восьмом месте.

«Ворскла» пропустила на 19-й минуте. Еще через 4 минуты Петрашек отправил в ворота Домолеги второй мяч.

На второй тайм тренеры «Ворсклы» выпустили новый состав с несколькими игроками, находящимися в клубе на просмотре. Команда практически сразу пропустила и до конца матча так и не смогла поразить ворота соперника.

Анталия, Турция. 18 января 2025. Товарищеский матч.

Ворскла – Градец Кралове (Чехия) – 0:3

Голы: Кучера (19), Петрашек (23), Головацкий (48)

Ворскла (1-й тайм): Домолега, Пердута, Павлюк, Гучек, Бацула, Скляр, Малыш, Авдили, Салабай, Кане, Кулач.

Ворскла (2-й тайм): ИНП (игрок на просмотре), Хрипчук, Романец, Багинский, ИНП, ИНП, Шевченко О., Ндукве, Иеде, Сердюк, Островский.