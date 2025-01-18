18 января украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла бельгийско-австралийский тандем Элизе Мертенс / Эллен Перес в 1/16 финала Australian Open 2025 со счетом 6:4, 6:4.

Перес завершила поединок с фингалом, который у нее остался после попадания мячом в лицо. А удар нанесла Костюк, после которого мяч попал в сетку и неудачно отскочил в лицо Эллен.

После этого Перес вышла играть в смешанном парном разряде с Кевином Кравицем. Они одолели Нину Стоянович и Мате Павича на супертай-брейке, а Перес играла с фингалом.

«Тяжелый день для моего глаза», – подписана опубликованное фото с последствиями Перес.

ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия