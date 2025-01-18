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  4. ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия
Australian Open
18 января 2025, 19:08 | Обновлено 18 января 2025, 20:17
2410
4

ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия

Эллен Перес пострадала после удара Марты, мяч неудачно отскочил в лицо австралийке

18 января 2025, 19:08 | Обновлено 18 января 2025, 20:17
2410
4
ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия
Эллен Перес

18 января украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла бельгийско-австралийский тандем Элизе Мертенс / Эллен Перес в 1/16 финала Australian Open 2025 со счетом 6:4, 6:4.

Перес завершила поединок с фингалом, который у нее остался после попадания мячом в лицо. А удар нанесла Костюк, после которого мяч попал в сетку и неудачно отскочил в лицо Эллен.

После этого Перес вышла играть в смешанном парном разряде с Кевином Кравицем. Они одолели Нину Стоянович и Мате Павича на супертай-брейке, а Перес играла с фингалом.

«Тяжелый день для моего глаза», – подписана опубликованное фото с последствиями Перес.

ФОТО. Костюк поставила фингал сопернице. Теннисистка показала последствия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
От так треба було і з подружкою - диви і попливла би )
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C.Пеклов
Не зрозуміло на якому оці,на одному фото-лівий,на іншому-правий.
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