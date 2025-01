5 лет назад Холанд забил хет-трик в дебютном матче за Боруссию Дортмунд

18 января 2020 года Эрлинг Холанд дебютировал в официальном матче за «Боруссию Дортмунд» против «Аугсбурга». Выйдя на поле на 56-й минуте матча, норвежец оформил хет-трик в ворота своего соперника. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «пчел».

Всего Эрлинг сыграл за «Боруссию Дортмунд» 89 матчей, забил 86 голов и отдал 23 ассиста. В составе немецкого клуба Холанд выиграл Кубок Германии 2020/21.

В этом сезоне норвежец провел за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех соревнованиях, отметившись 22 результативными действиями (21 гол + 1 ассист).

📅 On this day, five years ago, Erling Haaland made his debut for Dortmund:



The Terminator scored a hat-trick in just 23 minutes.



56’ 🔁 Subbed on

59’ ⚽️ Goal

70’ ⚽️ Goal

79’ ⚽️ Goal pic.twitter.com/9WQlFKLx4y