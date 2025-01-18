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Англия
18 января 2025, 19:40 | Обновлено 18 января 2025, 20:12
891
0

Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за игру Брентфорд – Ливерпуль

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев

18 января 2025, 19:40 | Обновлено 18 января 2025, 20:12
891
0
Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за игру Брентфорд – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Поединок закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0, благодаря дублю в конце матча от форварда Дарвина Нуньеса.

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле всю встречу. Украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление Ярмолюка в 6.4 балла.

Лучшим игроком матча был признан звездный фулбек «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда (8.5).

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Егор Ярмолюк Брентфорд Ливерпуль Брентфорд - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored Трент Александер-Арнольд Дарвин Нуньес
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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