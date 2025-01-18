Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за игру Брентфорд – Ливерпуль
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев
В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем».
Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.
Поединок закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0, благодаря дублю в конце матча от форварда Дарвина Нуньеса.
Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле всю встречу. Украинец не отметился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление Ярмолюка в 6.4 балла.
Лучшим игроком матча был признан звездный фулбек «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда (8.5).
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