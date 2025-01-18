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Англия
18 января 2025, 19:43 | Обновлено 18 января 2025, 20:11
219
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Ливерпуль

«Мерсисайдцы» вырвали победу, в компенсированное время обыграв соперника 2:0

18 января 2025, 19:43 | Обновлено 18 января 2025, 20:11
219
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 22-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Дарвин Нуньес.

Статистика

Брентфорд Ливерпуль

  • Владение мячом: 39% – 61%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 3.40
  • Большие шансы: 1 – 4
  • Удары по воротам: 1 – 37
  • Удары в створ ворот: 6 – 8
  • Сейвы: 6 – 7
  • Угловые: 2 – 15
  • Фолы: 6 – 14
  • Передачи: 316 – 482
  • Точные передачи: 252 – 422
  • Отборы мяча: 12 – 10
  • Штрафные удары: 14 – 6
  • Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Ливерпуль» в Английской Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками. «Брентфорд» находятся на 11-й строчке, имея 28 очков.

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Ливерпуль Брентфорд Брентфорд - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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