Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Ливерпуль

18 января в рамках 22-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Дарвин Нуньес.

Статистика

Брентфорд – Ливерпуль

Владение мячом: 39% – 61%

Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 3.40

Большие шансы: 1 – 4

Удары по воротам: 1 – 37

Удары в створ ворот: 6 – 8

Сейвы: 6 – 7

Угловые: 2 – 15

Фолы: 6 – 14

Передачи: 316 – 482

Точные передачи: 252 – 422

Отборы мяча: 12 – 10

Штрафные удары: 14 – 6

Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Ливерпуль» в Английской Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками. «Брентфорд» находятся на 11-й строчке, имея 28 очков.