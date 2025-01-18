Англия18 января 2025, 19:43 | Обновлено 18 января 2025, 20:11
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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Ливерпуль
«Мерсисайдцы» вырвали победу, в компенсированное время обыграв соперника 2:0
18 января 2025, 19:43 | Обновлено 18 января 2025, 20:11
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18 января в рамках 22-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Дарвин Нуньес.
Статистика
Брентфорд – Ливерпуль
- Владение мячом: 39% – 61%
- Ожидаемые голы (xG): 0.72 – 3.40
- Большие шансы: 1 – 4
- Удары по воротам: 1 – 37
- Удары в створ ворот: 6 – 8
- Сейвы: 6 – 7
- Угловые: 2 – 15
- Фолы: 6 – 14
- Передачи: 316 – 482
- Точные передачи: 252 – 422
- Отборы мяча: 12 – 10
- Штрафные удары: 14 – 6
- Желтые карточки: 2 – 3
В этом сезоне «Ливерпуль» в Английской Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками. «Брентфорд» находятся на 11-й строчке, имея 28 очков.
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