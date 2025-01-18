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18 января 2025, 19:06 |
183
0

Ни одного одноклубника. Легенда Ливерпуля назвал своих двух любимых игроков

Джейми Каррагер выделил Хави и Франко Барези

18 января 2025, 19:06 |
183
0
Ни одного одноклубника. Легенда Ливерпуля назвал своих двух любимых игроков
GettyImages/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, игрой каких двух футболистов он восхищался:

«Я бы сказал, что моими двумя любимчиками являются Барези и Хави, потому что они – это мозг. Что мне нравится в Барези, так это то, что он относительно не высокого роста, но доминирует в воздухе. Чтобы достичь такого уровня, он должен был думать. То же самое с Хави, глядя на него, вы не думаете, что он атлет, но он быстрый. Это мозг.

Я всегда чувствовал, что без Барези «Милан» несколько иной, он не был настолько ориентирован на владение мячом. Это была, возможно, лучшая оборонительная единица, которую вы когда-либо видели благодаря, отборам мяча, компактности, офсайдным ловушкам. Было похоже на то, что Барези говорил всем остальным, что они должны делать, и я всегда чувствовал то же самое с Хави».

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Франко Барези Джейми Каррагер Хави Ливерпуль Милан
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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