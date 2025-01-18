Обыграли корейцев. Шахтер U-19 победой завершил первую часть сборов

«Шахтер» U-19 провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал клуб из Южной Кореи «Канвон» U-19.

Тренерский штаб «горняков», учитывая высокую интенсивность поединка с «Канвоном» U-19 и ради минимизации повреждений, решил не использовать замены. Судьба матча была решена на 30-й минуте, когда единственным забитым мячом отличился центрфорвард «оранжево-черных» Александр Ломага.

Встреча с «Канвоном» U-19 завершила первый цикл сборов, акцентированный на улучшении физических кондиций футболистов. Впереди дончан ждет восстановительный день, а после все будут работать над интенсивностью. Больше внимания будет уделяться работе с мячом, не исключая аэробно-силового направления.

В конце следующей недели «горняки» проведут два контрольных матча – с «Кишвардой-2» (Венгрия) и «РБ Лейпциг» U-19 (Германия).

Турция. 18 января. Товарищеский матч.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Канвон» U-19 (Южная Корея) – 1:0

Гол: Ломага, 30.

«Шахтер» U-19: Баглай, Решетников, Костюк, Огарков(к), Галонский, Башмарин, Ющенко, Сметана, Ломага, Тютюнов, Петрук.