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18 января 2025, 17:44 | Обновлено 18 января 2025, 18:18
239
0

Обыграли корейцев. Шахтер U-19 победой завершил первую часть сборов

Победный мяч забил Александр Ломага

18 января 2025, 17:44 | Обновлено 18 января 2025, 18:18
239
0
Обыграли корейцев. Шахтер U-19 победой завершил первую часть сборов
ФК «Шахтер» U-19

«Шахтер» U-19 провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал клуб из Южной Кореи «Канвон» U-19.

Тренерский штаб «горняков», учитывая высокую интенсивность поединка с «Канвоном» U-19 и ради минимизации повреждений, решил не использовать замены. Судьба матча была решена на 30-й минуте, когда единственным забитым мячом отличился центрфорвард «оранжево-черных» Александр Ломага.

Встреча с «Канвоном» U-19 завершила первый цикл сборов, акцентированный на улучшении физических кондиций футболистов. Впереди дончан ждет восстановительный день, а после все будут работать над интенсивностью. Больше внимания будет уделяться работе с мячом, не исключая аэробно-силового направления.

В конце следующей недели «горняки» проведут два контрольных матча – с «Кишвардой-2» (Венгрия) и «РБ Лейпциг» U-19 (Германия).

Турция. 18 января. Товарищеский матч.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Канвон» U-19 (Южная Корея) – 1:0

Гол: Ломага, 30.

«Шахтер» U-19: Баглай, Решетников, Костюк, Огарков(к), Галонский, Башмарин, Ющенко, Сметана, Ломага, Тютюнов, Петрук.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу U-19 контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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