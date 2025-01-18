Сыграл в контрольном матче. Кулач вернулся в клуб УПЛ
Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 находится на сборах с «Ворсклой»
Полтавская «Ворскла» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. В субботу, 18 января, команда провела контрольный матч с чешским клубом «Градец Кралове». «Ворскла» потерпела поражение со счетом 0:3.
В стартовом составе «Ворсклы» на поле вышел Владислав Кулач. Игрок уже выступал за команду в 2017-2019 и 2020-2021 годах. В сезоне УПЛ2020/21 Кулач забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
В августе 2024 Владислав Кулач покинул армянский «Пюник» в статусе свободного агента. С тех пор футболист был без клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего форварда в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» планирует заменить Крупского защитником «Металлиста 1925».
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