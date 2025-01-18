Сыграл в контрольном матче. Кулач вернулся в клуб УПЛ

Полтавская «Ворскла» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. В субботу, 18 января, команда провела контрольный матч с чешским клубом «Градец Кралове». «Ворскла» потерпела поражение со счетом 0:3.

В стартовом составе «Ворсклы» на поле вышел Владислав Кулач. Игрок уже выступал за команду в 2017-2019 и 2020-2021 годах. В сезоне УПЛ2020/21 Кулач забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В августе 2024 Владислав Кулач покинул армянский «Пюник» в статусе свободного агента. С тех пор футболист был без клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего форварда в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» планирует заменить Крупского защитником «Металлиста 1925».