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  4. Ворскла планирует заменить Крупского защитником Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 12:48 |
262
0

Ворскла планирует заменить Крупского защитником Металлиста 1925

Евгений Пасич может продолжить карьеру в УПЛ

18 января 2025, 12:48 |
262
0
Ворскла планирует заменить Крупского защитником Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Евгений Пасич

Полтавская «Ворскла» планирует арендовать правого защитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, в ближайшее время может быть оформлена аренда до конца сезона опытного Евгения Пасича.

Контракт 31-летнего игрока с Металлистом 1925 г. был рассчитан еще на полтора года, но Пасич мог стать частью соглашения между клубами относительно Крупского.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский может продолжить карьеру за границей.

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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