Ворскла планирует заменить Крупского защитником Металлиста 1925
Евгений Пасич может продолжить карьеру в УПЛ
Полтавская «Ворскла» планирует арендовать правого защитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Об этом пишет ТаТоТакое.
По информации источника, в ближайшее время может быть оформлена аренда до конца сезона опытного Евгения Пасича.
Контракт 31-летнего игрока с Металлистом 1925 г. был рассчитан еще на полтора года, но Пасич мог стать частью соглашения между клубами относительно Крупского.
Ранее сообщалось, что Илья Крупский может продолжить карьеру за границей.
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