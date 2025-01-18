Ворскла планирует заменить Крупского защитником Металлиста 1925

Полтавская «Ворскла» планирует арендовать правого защитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, в ближайшее время может быть оформлена аренда до конца сезона опытного Евгения Пасича.

Контракт 31-летнего игрока с Металлистом 1925 г. был рассчитан еще на полтора года, но Пасич мог стать частью соглашения между клубами относительно Крупского.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский может продолжить карьеру за границей.