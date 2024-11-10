Украина. Премьер лига10 ноября 2024, 16:32 |
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Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ 2024/25
10 ноября 2024, 16:32 |
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10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября
Шахтер – Заря – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Яцык, 37
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Яцык, 37 мин.
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