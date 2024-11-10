Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Шахтер – Заря – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Яцык, 37

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Яцык, 37 мин.