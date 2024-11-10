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  4. Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 16:32 |
1714
0

Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ 2024/25

10 ноября 2024, 16:32 |
1714
0
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Шахтер – Заря – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Яцык, 37

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Яцык, 37 мин.

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Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Александр Яцык
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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