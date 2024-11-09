Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
10.11.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 19:21 |
201
0

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

09 ноября 2024, 19:21 |
201
0
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 10-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Команда Марино Пушича вновь возвращается к матчам национального первенства, но в этот раз не с пустыми руками – «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в Лиге чемпионов УЕФА (2:1) и потратил для этого достаточно сил. Этим будет пытаться воспользоваться «Заря», которую «горняки» не так давно выбили из Кубка на этой же арене (1:0). Но теперь «мужикам» предстоит решать куда более серьезные задачи в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
10 ноября 2024 -
15:30
Заря
Обе забьют - да 2.05 Сделать ставку
По теме:
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
УАФ оштрафовала Шахтер и Поворознюка. Известно за что и на сколько
Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09 ноября 2024, 04:45 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро
Футбол | 09 ноября 2024, 19:10 0
Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро
Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро

Пабло Барриос может перебраться в Лондон

Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Футбол | 08.11.2024, 23:55
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
Футбол | 09.11.2024, 13:45
«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09.11.2024, 07:49
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 5
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 2
Бокс
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем