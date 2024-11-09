Шахтер Донецк

В воскресенье, 10-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Команда Марино Пушича вновь возвращается к матчам национального первенства, но в этот раз не с пустыми руками – «Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в Лиге чемпионов УЕФА (2:1) и потратил для этого достаточно сил. Этим будет пытаться воспользоваться «Заря», которую «горняки» не так давно выбили из Кубка на этой же арене (1:0). Но теперь «мужикам» предстоит решать куда более серьезные задачи в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.