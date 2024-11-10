Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю

Перерывы на международные матчи этой осенью являются довольно неоднозначными событиями для украинских болельщиков, поэтому, возможно, они даже немного грустят, когда приходится переигрывать розыгрыш Премьер-лиги ради противостояний на уровне сборных. Так или иначе, а тринадцатый тур национального первенства подходил к своему завершению в воскресенье, когда происходило немало действительно интересных противостояний.

Одно из них пришлось на «Арену Львов», где после очередного вояжа в Гельзенкирхен, на этот раз даже очень успешного, донецкий «Шахтер» встречался с соперником, которого уже успел изучить во время подготовки к игре буквально полторы недели назад. Да, команда Марино Пушича уже играла против луганской «Зари» на этой же арене, но на этот раз восточноукраинское дерби стоило повторить и в чемпионате, потому что в 1/8 финала Кубка Украины мы уже знали, кто был сильнее в этой паре – «горняки» одержали победу (1:0), и теперь должны были защитить еще и этот результат.

Уже после завершения этого противостояния можно смело утверждать, что никаких вопросов у Пушича к своей команде по содержанию ее игры просто не будет. Потому что «Шахтер» привычно превосходил соперников по всем компонентам, однако снова умудрился наступить на те же грабли – не хватало интенсивности в действиях впереди. На этот раз от подобного пострадал первый тайм в исполнении «горняков».

Начинали они с единичной возможности с ударом головой от Судакова над воротами, но оказалось, что долгое время после этого это и будет оставаться единственным реальным голевым моментом «Шахтера». А потом проблемы начали собираться сами по себе. Сначала вылетел Азарове из-за повреждения вообще непонятного характера, а уже на 37 минуте хозяева вообще пропустили. «Заре» удалась одна атака в этом матче почти в совершенстве, и как ее завершил на левом фланге штрафной ударом в дальний угол Яцык!

Деваться некуда – пришлось «Шахтеру» просыпаться и спасать собственные позиции. До перерыва отыграться так и не получилось, однако уже во втором тайме «мужиков» фактически закрыли на их половине и делали там все, что хотели, соперники. «Заря» продержалась относительно недолго – до 50 минуты, когда фол на левом фланге штрафной от Вантуха вызвал падение Бондаренко и пенальти, который сам пострадавший и реализовал ударом в левый угол. И уже в следующей атаке с прострела Винисиуса с правого края атаки отличился Кевин, поэтому как было преимущество у «Зари», так и исчезло фактически за мгновение.

Далее команда Пушича сделала все, чтобы убить темп этого противостояния и подстроили его под комфортные для нее параметры, соперники этому не сопротивлялись, поэтому «Шахтер» еще и в третий раз забил, когда в компенсированное время Джордан филигранно срезал в собственные ворота прострел Зубкова, что бы вряд ли смогли сделать и нападающие хозяев.

После международного перерыва донецкий «Шахтер» вернется гостевым матчем против петровского «Ингульца», тогда как луганская «Заря» поедет в гости к житомирскому «Полесью».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Педрийньо Азеведо – 6,0, Зубков – 6,5, Крыськив – 6,0, Эгиналду – б/о, Траоре – б/о.

«Заря» (замены): Кирюханцев – 6,0, Волошин – 6,0, Тронтель – б/о, Супряга – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 3:1

Голы: Бондаренко, 52 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (авт.) – Яцик, 37

Предупреждения: Мичин, 39, Дрышлюк, 78

«Шахтер»: Резник – Азаров (Педриньо Азеведо, 32), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко (Крыськив, 72) – Кевин (Эгиналду, 83), Сикан (Траоре, 82), Педриньо да Силва (Зубков, 72).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо (Супряга, 88) – Дрышлюк – Горбач (Волошин, 71), Яцик, Мичин (Кирюханцев, 71), Слесар (Тронтель, 76) – Будковский.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 16 (7) – 2 (1)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C