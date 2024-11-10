Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю
Команда Пушича пропустили до перерыва, однако во второй половине ее было уже не сдержать
Перерывы на международные матчи этой осенью являются довольно неоднозначными событиями для украинских болельщиков, поэтому, возможно, они даже немного грустят, когда приходится переигрывать розыгрыш Премьер-лиги ради противостояний на уровне сборных. Так или иначе, а тринадцатый тур национального первенства подходил к своему завершению в воскресенье, когда происходило немало действительно интересных противостояний.
Одно из них пришлось на «Арену Львов», где после очередного вояжа в Гельзенкирхен, на этот раз даже очень успешного, донецкий «Шахтер» встречался с соперником, которого уже успел изучить во время подготовки к игре буквально полторы недели назад. Да, команда Марино Пушича уже играла против луганской «Зари» на этой же арене, но на этот раз восточноукраинское дерби стоило повторить и в чемпионате, потому что в 1/8 финала Кубка Украины мы уже знали, кто был сильнее в этой паре – «горняки» одержали победу (1:0), и теперь должны были защитить еще и этот результат.
Уже после завершения этого противостояния можно смело утверждать, что никаких вопросов у Пушича к своей команде по содержанию ее игры просто не будет. Потому что «Шахтер» привычно превосходил соперников по всем компонентам, однако снова умудрился наступить на те же грабли – не хватало интенсивности в действиях впереди. На этот раз от подобного пострадал первый тайм в исполнении «горняков».
Начинали они с единичной возможности с ударом головой от Судакова над воротами, но оказалось, что долгое время после этого это и будет оставаться единственным реальным голевым моментом «Шахтера». А потом проблемы начали собираться сами по себе. Сначала вылетел Азарове из-за повреждения вообще непонятного характера, а уже на 37 минуте хозяева вообще пропустили. «Заре» удалась одна атака в этом матче почти в совершенстве, и как ее завершил на левом фланге штрафной ударом в дальний угол Яцык!
Деваться некуда – пришлось «Шахтеру» просыпаться и спасать собственные позиции. До перерыва отыграться так и не получилось, однако уже во втором тайме «мужиков» фактически закрыли на их половине и делали там все, что хотели, соперники. «Заря» продержалась относительно недолго – до 50 минуты, когда фол на левом фланге штрафной от Вантуха вызвал падение Бондаренко и пенальти, который сам пострадавший и реализовал ударом в левый угол. И уже в следующей атаке с прострела Винисиуса с правого края атаки отличился Кевин, поэтому как было преимущество у «Зари», так и исчезло фактически за мгновение.
Далее команда Пушича сделала все, чтобы убить темп этого противостояния и подстроили его под комфортные для нее параметры, соперники этому не сопротивлялись, поэтому «Шахтер» еще и в третий раз забил, когда в компенсированное время Джордан филигранно срезал в собственные ворота прострел Зубкова, что бы вряд ли смогли сделать и нападающие хозяев.
После международного перерыва донецкий «Шахтер» вернется гостевым матчем против петровского «Ингульца», тогда как луганская «Заря» поедет в гости к житомирскому «Полесью».
Наши оценки:
«Шахтер» (замены): Педрийньо Азеведо – 6,0, Зубков – 6,5, Крыськив – 6,0, Эгиналду – б/о, Траоре – б/о.
«Заря» (замены): Кирюханцев – 6,0, Волошин – 6,0, Тронтель – б/о, Супряга – б/о.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Шахтер» – «Заря» – 3:1
Голы: Бондаренко, 52 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (авт.) – Яцик, 37
Предупреждения: Мичин, 39, Дрышлюк, 78
«Шахтер»: Резник – Азаров (Педриньо Азеведо, 32), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко (Крыськив, 72) – Кевин (Эгиналду, 83), Сикан (Траоре, 82), Педриньо да Силва (Зубков, 72).
«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо (Супряга, 88) – Дрышлюк – Горбач (Волошин, 71), Яцик, Мичин (Кирюханцев, 71), Слесар (Тронтель, 76) – Будковский.
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 16 (7) – 2 (1)
Угловые: 9 – 2
Оффсайды: 1 – 2.
ШАХТЕР – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 5°C
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Всех с победой, движемся вперёд к очередному чемпионству! 👍👏👏👏
👉👌
Ну а Зоря то привид вже, а не клуб.
Крысы, как всегда, не выиграли. Сначала судья левый пенальти придумал, потом ещё Заря гол подарила.
По существу - 1:1.
P S. Отдельная приятность, что наш человек в ворота крыс гол влепил. И ещё какой!