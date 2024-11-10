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Премьер-лига
Шахтер Донецк
10.11.2024 15:30 – FT 3 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:15
1225
41

Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю

Команда Пушича пропустили до перерыва, однако во второй половине ее было уже не сдержать

10 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:15
1225
41
Похожие таймы – разный результат. Шахтер дожал Зарю
ФК Шахтер Донецк

Перерывы на международные матчи этой осенью являются довольно неоднозначными событиями для украинских болельщиков, поэтому, возможно, они даже немного грустят, когда приходится переигрывать розыгрыш Премьер-лиги ради противостояний на уровне сборных. Так или иначе, а тринадцатый тур национального первенства подходил к своему завершению в воскресенье, когда происходило немало действительно интересных противостояний.

Одно из них пришлось на «Арену Львов», где после очередного вояжа в Гельзенкирхен, на этот раз даже очень успешного, донецкий «Шахтер» встречался с соперником, которого уже успел изучить во время подготовки к игре буквально полторы недели назад. Да, команда Марино Пушича уже играла против луганской «Зари» на этой же арене, но на этот раз восточноукраинское дерби стоило повторить и в чемпионате, потому что в 1/8 финала Кубка Украины мы уже знали, кто был сильнее в этой паре – «горняки» одержали победу (1:0), и теперь должны были защитить еще и этот результат.

Уже после завершения этого противостояния можно смело утверждать, что никаких вопросов у Пушича к своей команде по содержанию ее игры просто не будет. Потому что «Шахтер» привычно превосходил соперников по всем компонентам, однако снова умудрился наступить на те же грабли – не хватало интенсивности в действиях впереди. На этот раз от подобного пострадал первый тайм в исполнении «горняков».

Начинали они с единичной возможности с ударом головой от Судакова над воротами, но оказалось, что долгое время после этого это и будет оставаться единственным реальным голевым моментом «Шахтера». А потом проблемы начали собираться сами по себе. Сначала вылетел Азарове из-за повреждения вообще непонятного характера, а уже на 37 минуте хозяева вообще пропустили. «Заре» удалась одна атака в этом матче почти в совершенстве, и как ее завершил на левом фланге штрафной ударом в дальний угол Яцык!

Деваться некуда – пришлось «Шахтеру» просыпаться и спасать собственные позиции. До перерыва отыграться так и не получилось, однако уже во втором тайме «мужиков» фактически закрыли на их половине и делали там все, что хотели, соперники. «Заря» продержалась относительно недолго – до 50 минуты, когда фол на левом фланге штрафной от Вантуха вызвал падение Бондаренко и пенальти, который сам пострадавший и реализовал ударом в левый угол. И уже в следующей атаке с прострела Винисиуса с правого края атаки отличился Кевин, поэтому как было преимущество у «Зари», так и исчезло фактически за мгновение.

Далее команда Пушича сделала все, чтобы убить темп этого противостояния и подстроили его под комфортные для нее параметры, соперники этому не сопротивлялись, поэтому «Шахтер» еще и в третий раз забил, когда в компенсированное время Джордан филигранно срезал в собственные ворота прострел Зубкова, что бы вряд ли смогли сделать и нападающие хозяев.

После международного перерыва донецкий «Шахтер» вернется гостевым матчем против петровского «Ингульца», тогда как луганская «Заря» поедет в гости к житомирскому «Полесью».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Педрийньо Азеведо – 6,0, Зубков – 6,5, Крыськив – 6,0, Эгиналду – б/о, Траоре – б/о.

«Заря» (замены): Кирюханцев – 6,0, Волошин – 6,0, Тронтель – б/о, Супряга – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 3:1

Голы: Бондаренко, 52 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (авт.) – Яцик, 37

Предупреждения: Мичин, 39, Дрышлюк, 78

«Шахтер»: Резник – Азаров (Педриньо Азеведо, 32), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко (Крыськив, 72) – Кевин (Эгиналду, 83), Сикан (Траоре, 82), Педриньо да Силва (Зубков, 72).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо (Супряга, 88) – Дрышлюк – Горбач (Волошин, 71), Яцик, Мичин (Кирюханцев, 71), Слесар (Тронтель, 76) – Будковский.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 16 (7) – 2 (1)
Угловые: 9 – 2
Оффсайды: 1 – 2.

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 41
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Віктор Коробка
Гра вийшла непогана, проте підсумок прогнозований. На жаль, від тієї,справжньої Зорі залишилися лише спогади. Тому рівню відповідають тільки Антюх, Яцик, Башич та Джордан. Але Яцик - арендований, Антюх не хоче подовжувати контракт. В Шахтарі все більше подобається гра Кевіна, та й інші бразильці підтягуються поступово. Шахтар - з перемогою!
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+6
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Фанькин кот
Классная игра от Чемпиона! Красавы! И это после изнурительной, но победной Vиктории над Янгами в Лиге Европейских Чемпионов. 
Всех с победой, движемся вперёд к очередному чемпионству! 👍👏👏👏
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
С валидолом ну на изи выиграл чемпион ,всех болельщиков Шахтёра с победой
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
дыряво с пердя 🤣
Дыр-дыр-дырк очи заводите свою  шарманку)) Дыр очка ваша, уже не болит после венгерского порно 18+
👉👌
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+2
George Abuladze
З такими перемогами Український футбол буде тільки деградувати, і поразки від Баніка чи Рієки не за горами!
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+1
дыряво с пердя 🤣
Класс! Победа! Победа 
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+1
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New Zealander
На іііізі. Браво Шахтар! Так тримати
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+1
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8number
В цілому гра була непоганою. Час витрачений на перегляд пройшов не дарма. Дуже багато проблем у шахтаря, форварда нема, захист Матвієнко, але перемогу вицарапали за рахунок середньої лінії. 
Ну а Зоря то привид вже, а не клуб.
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0
Отаман
Дуже добре🥳
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0
sania
Студія навіть повтори пенальті боїться переглянути Дійсно "неупереджене" УПЛ ТБ
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0
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Viktor Shuper
у Зорі 1 у ствір і це той шедевральний гол? 
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0
Remark
Кабінетна перемога на ізі.
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-2
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_Quantum19_
"Оренднонамо" отримало заслужену поразку в цьому матчі. Знатимуть тепер луганчани, як це воно, мати більше половини складу з орендованих "днонамівців".
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-2
SportsMan
Шахтар не зможе - суддя/Заря допоможе.
Крысы, как всегда, не выиграли. Сначала судья левый пенальти придумал, потом ещё Заря гол подарила.
По существу - 1:1.
P S. Отдельная приятность, что наш человек в ворота крыс гол влепил. И ещё какой!
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-3
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sania
Не Шахтар дотиснув, а суддя добив. Називайте речі своїми іменами.
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Отаман
Зоря може тільки з фк гуньдяй суркіса грати договірни матчі, сьогодні вони билися щури🐀
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-3
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serhiy
6 очок відставання з кабінетами і суддями не проблема. Після пенальті виключив то лайно і не дивився .А потім підстилки бамбаські розказують як вони чемпіонат виграли. Всі чемпіонати куплені,кабінетні і судійські. Але бидлоті ордловській пох .
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-4
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Viktor Shuper
гол Яцика - шедеврище! але питання до захисту Шлюхти дуже великі, вони тупо стояли і дивилися 
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-4
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