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10.11.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 16:50 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:52
185
0

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Марино Пушича терять очки не может. Это чревато...

09 ноября 2024, 16:50 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:52
185
0
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 10 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Заря» из Луганска. Стартовый свисток арбитра Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Шахтер

Подопечные Марино Пушича вновь вынуждены переключаться с Лиги чемпионов на Украинскую Премьер-лигу. В еврокампании «горняки» пережили в минувший мид-уик позитивные эмоции, сумев обыграть швейцарский «Янг Бойз» (2:1). Команда не только одержала свою первую победу в нынешней Лиге чемпионов, а и вообще отметилась первыми евроголами. Тут, как говорится, двойная радость.

Но Лига чемпионов – это одно, а УПЛ – совершенно иное. Подобное любят повторять тренеры, включая того же Пушича. Так что, на предстоящий матч с «Зарей» в футболках «Шахтера» может выйти совершенно иная команда. Объединять тот коллектив, который обыграл «Янг Бойз», и предстоящий будет лишь общий положительный эмоциональный фон. «Оранжево-черные» явно будут на подъеме. И неважно, кто играл или не играл против швейцарцев.

В настоящий момент у «Шахтера» не очень завидное положение в таблице УПЛ. Он третий, имея 23 очка после 11 встреч. Лидируют, как известно, «Динамо» и «Александрия», у которых по 29 пунктов. «Горняки» находятся в погоне за лидерами, особенно – за киевлянами.

27 октября «Шахтер» и «Динамо» сыграли в Киеве вничью 1:1 и перенесли свои разборки в плоскость заочного соперничества. После этого подопечные Пушича в Кубке полурезервным составом обыграли «Зарю» (1:0), а затем в матче УПЛ добились победы 2:1 над «Черноморцем». Ну, а далее была лигочемпионовская победа над «Янг Бойз».

Заря

Луганская «Заря» остается самой бескомпромиссной командой в нынешней Премьер-лиге. В 12 сыгранных матчах она одержала 5 побед и 7 раз проиграла. Нулем в графе «Ничьи» больше никто в УПЛ похвастать не может.

Впрочем, вряд ли такая уникальность радует подопечных Младена Бартуловича. Не секрет, что порой шаткая ничья куда приятнее самого эффектного поражения. В качестве примера можно взять матч «Зари» в предыдущем 12-м туре с ЛНЗ. Луганчане первыми в матче добились успеха, забив гол в середине первого тайма. Затем вроде бы продолжали контролировать игру, но в середине второго тайма позволили черкасцам отыграться. Думается, игроки «Зари» были бы рады ничьей в том поединке, но на 80-й минуте мяч во второй раз влетел в их ворота, и все завершилось поражением – 1:2.

Игра с ЛНЗ – яркий и наглядный пример того, что собой представляет нынешняя «Заря». Она крайне нестабильна. В ее игре положительные моменты и игровые отрезки чередуются с провальными эпизодами. Вот и получается, что луганчане могут в равной борьбе проиграть «Шахтеру» (0:1) в Кубке Украины, но не находят аргументов в поединке против «Вереса» (1:2), который им более чем по зубам.

Как следствие, в настоящий момент команда Бартуловича занимает в таблице УПЛ 9-е место, имея 15 очков.

История встреч

«Шахтер» и «Заря» провели между собой в чемпионате и Кубке Украины 54 матча: 44 победы у «горняков», 3 встречи завершились вничью, 7 раз сильнее оказывались луганчане. Общая разница мячей: 130-38 в пользу дончан.

Последний очный матч они провели 30 октября этого года в 1/8 финала Кубка Украины. Со счетом 1:0 победили «оранжево-черные».

Прогноз

«Заря» окажет дончанам сопротивление. Это факт, который не стоит оспаривать. Другое дело, что это сопротивление однозначно будет иметь какие-то рамки. В итоге луганчане уступят. Поэтому в поединке стоит ожидать гола от игроков «Зари», но победы «горняков».

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Грам, Матвиенко, Педриньо, Степаненко, Бондаренко, Марлон Гомес, Зубков, Кевин, Эгиналду.

«Заря»: Турбаевский – Тронтель, Эскинья, Джордан, Вантух, Башич, Горбач, Мичин, Яцык, Слесар, Будковский.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
10 ноября 2024 -
15:30
Заря
Обе забьют - да 2.05 Сделать ставку
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Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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